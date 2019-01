Ăn chuối cực tốt, nhưng liệu có phải ai cũng nên ăn?

1. Kali

Kali là chất dinh dưỡng quan trọng được tìm thấy trong mọi tế bào của cơ thể, được sử dụng để tạo ra điện tích giữ cho các tế bào hoạt động chính xác. Nó cũng giúp giữ nhịp tim ổn định, kích hoạt giải phóng insulin để kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ huyết áp tối ưu. Người trưởng thành khỏe mạnh được khuyến khích tiêu thụ từ 3.500-4.700mg kali mỗi ngày, tùy thuộc vào lối sống và các yếu tố khác. Một quả chuối trung bình chứa khoảng 450mg chất dinh dưỡng quan trọng này. 2. Ổn định huyết áp Chúng ta thường nghĩ đến natri khi cần hạ huyết áp. Tuy nhiên thực tế là sự cân bằng giữa natri và kali có tác dụng hỗ trợ huyết áp ổn định. Tuy nhiên, ước tính hiện nay chưa đến 2% số người trưởng thành ở Hoa Kỳ được bổ sung đủ lượng kali khuyến nghị hàng ngày, điều đó có nghĩa là sự cân bằng tưởng như quan trọng này có vẻ không còn phù hợp với nhiều người. 3. Giảm nguy cơ ung thư

Ăn nhiều trái cây tươi và rau làm giảm nguy cơ ung thư nói chung vì những thực phẩm này rất giàu chất dinh dưỡng mà không cần thêm muối, đường tinh luyện, chất bảo quản hóa học và thuốc nhuộm thực phẩm. Chuối đặc biệt là một nguồn vitamin C tốt, giúp đánh bại sự hình thành các gốc tự do gây ung thư. Hàm lượng chất xơ cao của chuối cũng được cho là làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. 4. Tăng cường sức khỏe tim mạch Tăng cường kali có lẽ là thay đổi quan trọng nhất bạn có thể thực hiện để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chuối cũng tăng cường sức khỏe cho tim theo cách khác với lượng chất xơ, vitamin C và B6 có trong chúng. 5. Làm dịu bụng

Chuối không chỉ dễ ăn và dễ tiêu hóa, chúng còn thay thế các chất điện giải quan trọng như lượng kali bị mất trong các lần tiêu chảy. Hàm lượng chất xơ của chuối cũng giúp ổn định hệ tiêu hóa. 6. Ai không nên ăn chuối hàng ngày?

Quá nhiều kali nguy hiểm cho những người thận yếu. Người ta cũng nghĩ rằng chuối có thể kích hoạt chứng đau nửa đầu ở những người dễ mắc bệnh này, vì vậy hãy dùng nửa quả chuối mỗi ngày nếu bạn mắc bệnh. Và cuối cùng, một số người bị dị ứng với chuối, vì vậy hãy tránh chúng hoàn toàn, không ăn chuối nếu bạn thấy chúng gây ra các triệu chứng như ngứa, sưng, nổi mề đay hoặc thở khò khè. 7. Ăn quá mức Lượng kali khuyến nghị hàng ngày khác nhau tùy theo từng người, nhưng nói chung, bạn sẽ không nên ăn quá 7 hoặc 8 quả chuối một ngày.

