Ăn 1 quả chuối mỗi ngày vào đúng thời điểm này, bạn sẽ thành siêu nhân

1. Thời điểm nào trong ngày ăn chuối tốt nhất?

Chuối sẽ phát huy tốt tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động khi bạn ăn chúng sau bữa cơm khoảng 1-2 tiếng.

Nhưng các chuyên gia sức khỏe cho biết thời điểm tốt nhất để ăn chuối là vào buổi tối. Loại quả này chứa tryptophan, loại axit amin kích thích sản xuất hormone melatonin giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn. Chuối cũng có lợi cho những người bị chứng mất ngủ thường xuyên.

Nếu bạn thường bị chuột rút mỗi đêm, hãy ăn một quả chuối trước giờ đi ngủ để khắc phục chứng bệnh. Hàm lượng kali và magiê cao trong chuối có thể thúc đẩy và làm cân bằng điện phân trong cơ thể, ngăn ngừa chuột rút hiệu quả.

2. Sự thay đổi kì diệu của cơ thể khi bạn ăn 1 quả chuối mỗi ngày:

Kiểm soát cơn đói

Chuối là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt. Một quả chuối trung bình cung cấp 12% giá trị chất xơ hàng ngày. Chế độ ăn nhiều chất xơ giúp làm chậm tiêu hóa, no lâu hơn sau khi ăn. Vì vậy, chuối là bữa ăn nhẹ hợp lý vào buổi chiều cho những người muốn giảm cân.





Phòng chống ung thư

Theo Viện Nghiên cứu ung thư Mỹ, chế độ ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, một quả chuối cung cấp 17% nhu cầu vitamin C hàng ngày, có thể giảm nguy cơ ung thư thực quản. Vitamin C còn là chất oxy hóa quan trọng có tác dụng làm trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Nó cũng mang lại tác dụng giúp các mạch máu luôn khỏe mạnh, sản sinh lượng collagen cần thiết cho cơ thể.

Tăng cường năng lượng

Nếu bạn muốn tìm một loại thức ăn vặt trước và sau khi tập thể thao, chuối là lựa chọn hoàn hảo. Nghiên cứu phát hiện rằng ăn chuối trong quá trình tập luyện dài giúp cung cấp năng lượng hoạt động cũng tương tự như đồ uống thể thao, nước tăng lực.

Chuối là nguồn cung cấp carbohydrate lành mạnh cho người tập thể thao. Carbs trong chuối nhanh chóng được chuyển thành năng lượng, còn lượng kali ngăn chặn tình trạng mất nước. Chuối cũng có các chất dinh dưỡng khác như các chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin B6 mà nước tăng lực không có.

Giúp xương vững chắc hơn

Lượng kali dồi dào trong chuối là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho những người muốn có xương chắc, khỏe mạnh hơn. Theo nghiên cứu của Trung tâm Y khoa Đại học Maryland, tăng cường ăn nhiều thực phẩm chứa kali có thể giúp ngăn ngừa loãng xương. Chuối cung cấp 16% nhu cầu mangan hàng ngày, đây là chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa viêm khớp và loãng xương.