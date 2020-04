Ấm lòng những đồ ăn, thức uống được gửi tặng tri ân các y bác sĩ điều trị COVID-19

Chị Nguyễn Thanh Thủy (35 tuổi, Hà Nội), chủ một quán ăn nhỏ, gần 1 tuần này đã gửi tặng các y bác sỹ điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, mỗi ngày 120 suất cơm do chính tay chị nấu. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức. Mỗi ngày, chị Thủy đã nấu hơn 100 suất cơm, chè, tự tay vận chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để gửi tặng đội ngũ y, bác sĩ. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức. Để chuẩn bị các suất ăn đầy đủ dinh dưỡng tặng các y bác sĩ, chị Thủy, dậy từ 5h sáng, tự tay đi chợ chọn những thực phẩm tươi ngon nhất. Ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức. Các suất ăn rất đầy đặn, đủ cả cơm canh, đồ tráng miệng. Tất cả suất ăn đều chế biến từ thực phẩm an toàn. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức. Ngoài suất cơm, chị Thủy còn nấu thêm chè gửi tặng các y, bác sĩ. Các phần chè còn được chị trang trí hấp dẫn. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức. Tương tự, một nhóm bạn trẻ TP.HCM cùng nhau quyên góp tiền mua cam về ép nước đóng chai gửi tặng y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Zing. Nhóm hơn 10 người làm nước cam bắt đầu từ 7h30 ngày 27/3. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các bạn làm công việc này. Được biết, Đăng Khoa và nhóm bạn thống nhất duy trì hoạt động khoảng 10 ngày liên tục, sau đó tùy vào điều kiện thực tế sẽ quyết định có tiếp tục hay không. Ảnh: Zing. Công đoạn làm nước cam khá đơn giản. Trước hết mọi người cắt cam, vắt lấy nước, pha ít nước đường và rót vào chai. Các quy trình đều đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ảnh: Zing. Mỗi ngày nhóm làm khoảng 800-1.000 chai nước cam loại vừa (khoảng 300 ml). Hiện mọi người đã liên hệ với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, các khu cách ly tại Nhà Bè, Củ Chi, quận 7... để xác nhận nhu cầu của y bác sĩ và nhân viên y tế. Trong ngày đầu tiên của chiến dịch (27/3), 800 phần nước cam và bánh tươi cũng đã được các bạn trẻ này gửi đến đội ngũ y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Zing. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng phức tạp, doanh nhân Kao Siêu Lực, chủ thương hiệu bánh ABC, đã tìm tòi, sản xuất các loại bánh mì dinh dưỡng để ủng hộ y, bác sĩ. Ảnh: PLO. Ông Kao Siêu Lực cho biết sau thời gian nghiên cứu, tìm tòi đã cho ra đời loại bánh chỉ cần ăn hai lát là đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn và có thể trữ lạnh cả tháng. Bánh được làm từ bột mì đen giàu chất xơ, trộn với sữa, phô mai, khoai lang Nhật, hạt óc chó và mật ong nên rất bảo đảm dinh dưỡng. Ảnh: Zing. Mẻ bánh đầu tiên ra lò, ông nghĩ ngay đến việc đem tặng cho đội ngũ y, bác sĩ và những người như anh lái xe, chị lao công đang ở những bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 và các khu cách ly. Ảnh: Internet. Ngày 25/3, Công ty cổ phần Sài Gòn Food đã gửi đến Ủy ban MTTQ TP.HCM 20.000 gói cháo yến tươi ăn liền cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế các bệnh viện. Một đại diện công ty chia sẻ: "20.000 gói cháo tươi là lời cám ơn chân thành của đội ngũ nhân viên công ty gửi đến đội ngũ y, bác sĩ và hàng trăm nhân viên đang ở tuyến đầu chống dịch". Ảnh: PLO. Video "Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện". Nguồn: VTC Now.

