9 thực phẩm tốt nhất nên ăn để túi mật khỏe mạnh

Rau đắng như đậu bắp, bông cải xanh và atisô đắng giúp kích thích sản xuất mật. Thực phẩm càng đắng càng có lợi cho túi mật khỏe mạnh, quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn. Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn và bông cải xanh giàu magiê tốt cho túi mật. Magiê giúp đào thải các muối can xi - thành phần chính của sỏi mật, do đó ngăn ngừa sỏi mật hình thành. Cam có hàm lượng vitamin C cao nên tốt cho túi mật. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin C, một chất chống ô xy hóa hòa tan trong nước, có thể ngăn ngừa sỏi mật xuất hiện ngay từ đầu. Vitamin C giúp tăng khả năng tiêu hóa chất béo trong cơ thể. Hạt lanh có hàm lượng chất xơ cao giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động bằng cách loại bỏ độc tố và mật ra khỏi cơ thể. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hạt lanh chứa các a xít béo omega-3, các a xít béo không bão hòa đơn và a xít béo không bão hòa đa giúp ngăn ngừa hình thành sỏi mật. Quả bơ được coi là một siêu thực phẩm cho túi mật vì giàu chất béo lành mạnh và giàu kali. Kali là một khoáng chất quan trọng cần thiết cho sự cân bằng chất lỏng và điện giải giúp giữ cơ thể không bị thiếu nước. Mất nước gây ra sỏi mật. Các loại protein có nguồn gốc từ thực vật như đậu đen, đậu lăng và đậu phụ thay thế tuyệt vời cho thịt đỏ, một trong những thủ phạm chính gây viêm túi mật. Nước có lợi cho sức khỏe và cần thiết cho tất cả hoạt động cơ thể bao gồm cả mật. Mất nước, thiếu nước có thể khiến dịch mật trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật. Củ dền là một trong những thực phẩm giúp duy trì túi mật khỏe mạnh. Hàm lượng betaine trong củ dền giúp bảo vệ gan và kích thích dòng mật phá vỡ chất béo. Cải bắp chứa probiotic giúp khôi phục sự cân bằng trao đổi chất của cơ thể. Ảnh: RD. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

