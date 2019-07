9 thói quen nấu ăn 'ngược đời' biến món ngon thành độc hại

1. Nấu thịt quá kỹ: Lisa Lisa, nhà dinh dưỡng và người sáng lập ra trang Web TheCandidaDiet.com cho rằng thói que nướng hoặc nấu thịt chín quá kỹ gây hại cho sức khỏe. Ăn thịt quá chín có thể tạo thành các hợp chất làm tăng căng thẳng oxy hóa và viêm, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. 2. Nấu ăn với quá nhiều hoặc quá ít chất béo: Đó là lý do tại sao Kris Sollid, giám đốc truyền thông dinh dưỡng của Quỹ Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế, nói rằng hãy sử dụng kết hợp dầu thực vật và mỡ động vật ở lượng vừa phải. Các loại dầu như ô liu, hạt cải và đậu nành là những nguồn chất béo tốt cho sức khỏe nhưng cũng chứa nhiều calo. Nhưng các chất béo là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. Vì vậy các bà nội trợ cần cân đối trong việc sử dụng các loại chất béo trong thực đơn hằng. 3. Nấu mọi thứ với cùng 1 loại dầu: Đây cũng là chìa khóa bảo vệ sức khỏe của bạn, đặc biệt là khi nấu ăn ở nhiệt độ cao. Rất nhiều người sử dụng dầu ô liu để nấu ăn, nhưng nó có điểm khói thấp hơn. Khi dầu bốc khói, chúng bị hỏng và mất vị giác cộng với một số giá trị dinh dưỡng của chúng. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên chọn dầu bơ hoặc dầu cây rum để nấu ăn ở nhiệt độ cao hơn để tránh bị cháy. 4. Lãng phí thức ăn: Người nội trợ thông thái là lựa chọn mua sản phẩm ở chất lượng tốt nhất, hạn sử dụng đủ dài để không phải vứt bỏ lãng phí. Tất nhiên, khi sản phẩm đã quá hạn sử dụng cần vứt bỏ ngay ngày ghi trên bao bì. 5. Luôn chế biến thực phẩm theo cùng 1 cách: Bạn sẽ không biết mình thích món gì trừ khi nếm thử nó. Vì vậy, hãy chế biến cùng 1 loại nguyên liệu theo nhiều cách vì nhau, điều này không chỉ cải thiện vị giác, nó còn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn vào chế độ ăn uống của bạn. 6. Chỉ nấu ăn bằng lòng trắng trứng: Rất nhiều người chỉ ăn lòng trắng trứng để giảm lượng calo, nhưng lòng đỏ lại giàu chất dinh dưỡng hơn nhiều. Vì vậy, mặc dù lòng trắng trứng là một nguồn protein tuyệt vời, nhưng tốt nhất nên ăn cả quả trứng với liều lượng thích hợp. 7. Thêm muối trước khi nếm thử: Rất nhiều người có thói quen nêm gia vị mà không thử trước. Thói quen này chính là nguyên nhân khiến lượng natri nạp vào cơ thể vượt gấp nhiều lần so với hàm lượng quy định. 8. Không ăn trái cây vì sợ nhiều đường: Cơ thể không tiêu hóa đường tự nhiên trong trái cây giống như cách ăn đường, do đó, nó không làm tăng insulin. Không giống như đường tinh chế và chế biến, trái cây chứa chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ fructose - loại đường chính có trong trái cây vào máu. Chất xơ cũng góp phần tạo ra vi khuẩn tốt trong ruột, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột tốt hơn và giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Ưu điểm dinh dưỡng của trái cây vượt trội hơn các nhược điểm, vì vậy đừng tránh nó trừ khi bác sĩ chỉ định. 9. Làm tan thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ phòng: Làm như vậy tạo ra một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, có thể gây ra bệnh từ thực phẩm, Malkani nói. Nó an toàn hơn để làm tan thực phẩm đông lạnh trong lò vi sóng hoặc trong tủ lạnh qua đêm, Cecere khuyến nghị. Sử dụng nước mát để rã đông thực phẩm đông lạnh cũng là một lựa chọn, nhưng thậm chí đừng nghĩ đến việc đông lạnh 16 loại thực phẩm này bạn không bao giờ nên giữ trong tủ đông của mình ngay từ đầu.

1. Nấu thịt quá kỹ: Lisa Lisa, nhà dinh dưỡng và người sáng lập ra trang Web TheCandidaDiet.com cho rằng thói que nướng hoặc nấu thịt chín quá kỹ gây hại cho sức khỏe. Ăn thịt quá chín có thể tạo thành các hợp chất làm tăng căng thẳng oxy hóa và viêm, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. 2. Nấu ăn với quá nhiều hoặc quá ít chất béo: Đó là lý do tại sao Kris Sollid, giám đốc truyền thông dinh dưỡng của Quỹ Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế, nói rằng hãy sử dụng kết hợp dầu thực vật và mỡ động vật ở lượng vừa phải. Các loại dầu như ô liu, hạt cải và đậu nành là những nguồn chất béo tốt cho sức khỏe nhưng cũng chứa nhiều calo. Nhưng các chất béo là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. Vì vậy các bà nội trợ cần cân đối trong việc sử dụng các loại chất béo trong thực đơn hằng. 3. Nấu mọi thứ với cùng 1 loại dầu: Đây cũng là chìa khóa bảo vệ sức khỏe của bạn, đặc biệt là khi nấu ăn ở nhiệt độ cao. Rất nhiều người sử dụng dầu ô liu để nấu ăn, nhưng nó có điểm khói thấp hơn. Khi dầu bốc khói, chúng bị hỏng và mất vị giác cộng với một số giá trị dinh dưỡng của chúng. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên chọn dầu bơ hoặc dầu cây rum để nấu ăn ở nhiệt độ cao hơn để tránh bị cháy. 4. Lãng phí thức ăn: Người nội trợ thông thái là lựa chọn mua sản phẩm ở chất lượng tốt nhất, hạn sử dụng đủ dài để không phải vứt bỏ lãng phí. Tất nhiên, khi sản phẩm đã quá hạn sử dụng cần vứt bỏ ngay ngày ghi trên bao bì. 5. Luôn chế biến thực phẩm theo cùng 1 cách: Bạn sẽ không biết mình thích món gì trừ khi nếm thử nó. Vì vậy, hãy chế biến cùng 1 loại nguyên liệu theo nhiều cách vì nhau, điều này không chỉ cải thiện vị giác, nó còn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn vào chế độ ăn uống của bạn. 6. Chỉ nấu ăn bằng lòng trắng trứng: Rất nhiều người chỉ ăn lòng trắng trứng để giảm lượng calo, nhưng lòng đỏ lại giàu chất dinh dưỡng hơn nhiều. Vì vậy, mặc dù lòng trắng trứng là một nguồn protein tuyệt vời, nhưng tốt nhất nên ăn cả quả trứng với liều lượng thích hợp. 7. Thêm muối trước khi nếm thử: Rất nhiều người có thói quen nêm gia vị mà không thử trước. Thói quen này chính là nguyên nhân khiến lượng natri nạp vào cơ thể vượt gấp nhiều lần so với hàm lượng quy định. 8. Không ăn trái cây vì sợ nhiều đường: Cơ thể không tiêu hóa đường tự nhiên trong trái cây giống như cách ăn đường, do đó, nó không làm tăng insulin. Không giống như đường tinh chế và chế biến, trái cây chứa chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ fructose - loại đường chính có trong trái cây vào máu. Chất xơ cũng góp phần tạo ra vi khuẩn tốt trong ruột, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột tốt hơn và giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Ưu điểm dinh dưỡng của trái cây vượt trội hơn các nhược điểm, vì vậy đừng tránh nó trừ khi bác sĩ chỉ định. 9. Làm tan thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ phòng: Làm như vậy tạo ra một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, có thể gây ra bệnh từ thực phẩm, Malkani nói. Nó an toàn hơn để làm tan thực phẩm đông lạnh trong lò vi sóng hoặc trong tủ lạnh qua đêm, Cecere khuyến nghị. Sử dụng nước mát để rã đông thực phẩm đông lạnh cũng là một lựa chọn, nhưng thậm chí đừng nghĩ đến việc đông lạnh 16 loại thực phẩm này bạn không bao giờ nên giữ trong tủ đông của mình ngay từ đầu.