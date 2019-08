9 tác dụng tuyệt vời của quả óc chó với sức khỏe

Tăng cường sức khỏe trái tim: Quả óc chó chứa lượng omega-3 dồi dào cũng như các chất béo không bão hòa đơn làm giảm cholesterol xấu, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Giúp xương chắc khỏe: Các axit béo thiết yếu có trong quả óc chó rất tốt, giúp cơ thể hấp thụ canxi từ thực phẩm giúp xương chắc khỏe hơn. Cải thiện quá trình trao đổi chất: Quả óc chó rất giàu loại khoáng chất thiết yếu như kẽm, đồng, kali, mangan, canxi, magie, selen, sắt, giúp tăng cường và cải thiện quá trình trao đổi chất. Kiểm soát bệnh tiểu đường: Omega-3 có trong quả óc chó hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ bạn khỏi các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, ung thư và viêm khớp. Phòng chống căn bệnh ung thư: Các hợp chất phenolic và chất chống oxy hóa của hạt này đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự phát triển của khối ung thư; đồng thời loại bỏ các gốc tự do gây bệnh cho cơ thể. Giảm viêm: Các hợp chất polyphenolic có trong quả óc chó làm giảm bất kỳ tình trạng viêm nào trên cơ thể cũng như các triệu chứng và bệnh có liên quan đến viêm, giúp bạn kiểm soát được tổn thương, không làm bệnh tiến triển hơn lên. Giúp da sáng đẹp hơn, làm mờ nếp nhăn: Quả óc chó là nguồn vitamin E tuyệt vời kết hợp lượng lớn gamma-tocopherol giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do, duy trì và cải thiện sức khỏe da. Tạo giấc ngủ sâu, thư giãn: Quả óc chó là nguồn dinh dưỡng tự nhiên và cung cấp phong phú chất melatonin giúp bạn cảm thấy thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ. Nhanh chóng chữa lành vết thương: Vitamin nhóm B có trong quả óc chó như B1, B2 và B33 giúp ích cho việc chữa lành tổn thương trên da như khi bạn bị đứt tay, viêm loét.

