9 siêu thực phẩm giảm cân cực hiệu quả trong mùa hè

Cà chua: Cà chua là thực phẩm giàu lycopene nhất - đây là một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng giảm viêm trong cơ thể, từ đó giúp kiểm soát hàm lượng leptin - một hormone điều hòa cơn đói. Mặt khác, cà chua còn chứa ít chất béo và giàu vitamin C giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa, giúp giảm cân hiệu quả. Các loại quả mọng: Những trái cây họ dâu không chỉ thơm ngon mà còn ngăn quá trình tăng cân nhờ có hàm lượng đường thấp, không gây tăng đường huyết đột ngột. Các trái cây này cũng giàu chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Một thí nghiệm trên động vật còn chỉ ra rằng quả mọng có thể giúp giảm mỡ bụng. Gỏi: Các món gỏi với cá có thể giúp bạn có vòng eo thon gọn nhờ hàm lượng cao các protein bão hòa - một chất dinh dưỡng đa lượng hỗ trợ giảm cân, đồng thời giàu omega-3 cũng giúp bạn có được thân hình cân đối. Tôm: Tôm có hàm lượng chất béo rất thấp, đồng thời rất giàu protein giúp bạn no lâu hơn. Tôm cũng là một nguồn selen và vitamin B dồi dào. Bạn cần chú ý tránh ăn tôm chiên xù hay tôm nhúng bơ, thay vào đó hãy ăn tôm rang, tôm luộc hoặc tôm nướng. Rau chân vịt: Rau chân vịt giàu vitamin A, vitamin C, sắt, folate - và hoàn toàn không chứa calo. Rau chân vịt còn có khả năng cắt cơn thèm ăn. Dưa hấu: Vị ngọt của dưa hấu có thể đánh lừa vị giác của bạn, khiến bạn cảm thấy mình chỉ đang ăn một món tráng miệng. Tuy nhiên, 1 miếng dưa hấu có thể giúp bạn giảm vài trăm calo hấp thu. Bên cạnh đó, vì dưa hấu chứa 92% nước, nó có thể giúp bạn chống lại những cơn thèm ăn do thiếu nước. Bí: Bí chứa rất ít calo, đồng thời giàu kali giúp ngăn đầy bụng. Bạn có thể mài bí thành sợi, sau đó ăn kèm với cà chua hoặc sốt chanh , trộn đều ăn sống. Trà xanh đá (với bạc hà): Trà xanh đá không đường có thể trở thành người bạn thân mới của bạn. Nghiên cứu cho thấy trà xanh chứa hợp chất EGCG có khả năng hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, kiểm soát khẩu vị và giảm cân. Thêm bạc hà vào trà xanh không chỉ giúp trà thơm ngon hơn, mà bạc hà còn có khả năng kìm chế cơn đói. Sữa chua Hy Lạp: Thay thế sốt mayo bằng sữa chua Hy Lạp trong các món salad không chỉ giúp giảm lượng calo hấp thụ, mà còn cung cấp cho bạn một lượng lớn protein bão hòa. Chỉ 500ml sữa chua Hy Lạp đã chứa 23g protein, giúp đánh bay cơn đói và khiến bạn no lâu hơn./.

