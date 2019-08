9 sai lầm khiến bạn làm món thịt xiên nướng không bao giờ ngon nổi

1. Xiên quá nhiều thịt vào cùng 1 que

Nhiều người thường có thói quen cho rất nhiều thịt vào 1 chiếc xiên để trông hấp dẫn và nướng nhanh hơn nhưng đây là một lỗi sai. Để đảm bảo rằng thịt xiên được nướng đúng cách thì cần có khoảng cách 0,5 cm – 1cm giữa các miếng thịt.

2. Cắt miếng thịt thành nhiều kích cỡ

Rõ ràng các miếng có kích cỡ khác nhau sẽ đòi hỏi thời gian nấu khác nhau. Tuy nhiên, có những người luôn quên quy tắc này và xiên những miếng thịt có kích cỡ khác nhau trên 1 chiếc que nướng.

Tốt nhất, nên cắt thịt thành những miếng có chiều dài 2-3cm. Nếu kích thước nhỏ hơn thì thịt sẽ quá khô và nếu thịt to hơn thì tốn nhiều thời gian nướng, thịt dễ cháy.

3. Thêm rau củ vào thịt xiên

Đây là một thói quen kỳ lạ và nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn. Rau củ rõ ràng chín nhanh hơn thịt vì vậy chúng sẽ bị cháy gây mùi khó chịu. Nếu bạn thích rau củ nướng thì hãy nướng chúng riêng chứ không cho cùng vào với thịt.



4. Sử dụng chất lỏng tạo lửa

Nhiều người muốn tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng chất lỏng tạo lửa to hơn nhưng mục đích khi nướng thịt là phải đạt được lửa ổn định để thịt chín kỹ nên việc này hoàn toàn là sai lầm. Chưa kể, dùng chất lỏng tạo lửa sẽ khiến món ăn có mùi khó chịu.

5. Sử dụng gỗ mục thay vì củi hoặc than tốt

Một số người sử dụng các tấm ván cũ từ hàng rào, cành cây thối hoặc bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy thay vì dùng than nướng. Nhưng chất lượng của gỗ không chỉ ảnh hưởng đến thời gian đốt mà còn ảnh hưởng đến hương vị của món thịt nướng.

6. Đổ nước vào than

Trước hết, khi đổ nước vào than, nhiệt của chúng sẽ giảm và để đạt được nhiệt cần thiết, chúng ta nên tuân theo các điểm đã nêu ở trên. Thứ hai, nếu nước lạnh chạm vào thịt thì thịt sẽ chín không đều.

Nếu than đang cháy rất mạnh, hãy di chuyển xiên thịt nướng sang một bên và khuấy than bằng cào hoặc gậy. Nếu bạn đổ nước sốt lên thịt, hãy làm nóng nước ướp trước.

7. Để lửa quá to

Nếu nướng thịt trên lửa quá to thì miếng thịt sẽ dễ bị cháy bên ngoài và bên trong thì vẫn chưa chín.

8. Không chuẩn bị than

Bạn luôn cần phải nhớ quy tắc đơn giản này: Than phải được làm nóng đúng cách, tức là khi than được phủ một lớp tro qua đó có thể nhìn thấy lõi nóng đỏ là mới có thể dùng để nướng thịt. Không cho than chưa làm nóng vào để nướng thịt.

9. Cắt từng miếng thịt để kiểm tra xem chúng đã chín chưa

Nếu bạn muốn biết thịt đã chín hay chưa, hãy thử kiểm tra miếng thịt dày nhất trên xiên. Hãy nhớ rằng chỉ kiểm tra 1 miếng thịt chứ không phải là tất cả các miếng thịt vì như vậy sẽ rất mất thẩm mỹ. Nếu bạn thực hiện đúng tất cả các bước trên thì chỉ cần nhìn bề ngoài của thịt là biết được thịt đã chín hết hay chưa.