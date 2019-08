9 sai lầm ăn uống khiến bạn không thể giảm cân

Nghĩ rằng calories trong mọi thực phẩm đều như nhau: Mặc dù có cùng hàm lượng calories nhưng không phải tất cả các thực phẩm đều tốt. Ví dụ, bạn cùng ăn một khẩu phần 200 kcal nhưng sẽ chỉ tốt nếu đó là rau xanh còn nếu đó là một chiếc bánh burger thì lại không tốt chút nào. Đừng chỉ chăm chăm đếm lượng calories nạp vào mà cần quan tâm đến cả loại thực phẩm nữa. Chỉ dùng thực phẩm tách béo hoặc thực phẩm ăn kiêng: Một số loại thực phẩm ăn kiêng hoặc tách béo không giúp giảm cân như bạn tưởng. Thực tế, thiếu hụt chất béo khiến bạn đói nhanh hơn. Một số thực phẩm được gắn mác đồ ăn kiêng nhưng lại chứa đường để tăng thêm hương vị. Không ăn đủ lượng protein cần thiết: Protein là chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong chế độ ăn kiêng. Thực đơn đủ protein giúp bạn no lâu, tiêu hao năng lượng và mỡ thừa hiệu quả, đồng thời, xây dựng cơ bắp, giúp giảm cân bền vững. Thiếu chất xơ: Chất xơ giúp bạn no lâu, thúc đẩy trao đổi chất, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Thiếu hụt chất xơ khiến bạn khó giảm cân hơn. Ngoài việc tích cực ăn rau xanh, hoa quả, bạn có thể thêm chất xơ vào chế độ ăn bằng cách thay thế bánh mì trắng bằng bánh mì nâu, ngũ cốc nguyên cám... Ăn liên tục dù chưa đói: Bạn được khuyên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày để giảm cân, tuy nhiên, ăn liên tục khi cơ thể chưa đói cũng có thể phá hỏng kế hoạch. Chìa khóa giúp giảm cân thành công là chỉ ăn vừa đủ no và thay đổi thực đơn phù hợp với thể trạng hàng tuần. Không bao giờ bỏ bữa sáng: Mặc dù bữa sáng luôn được khuyến khích nhưng không nhất thiết bạn phải ăn sáng cả 365 ngày trong năm. Nếu ngày hôm đó bạn không cảm thấy đói và hào hứng với bữa sáng, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua nó và vận động một chút để thúc đẩy trao đổi chất, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Uống nước hoa quả đóng hộp: Nước ép hoa quả rất tốt cho việc giảm cân nhưng loại đóng hộp lại không tốt vì chúng thường chứa nhiều đường và chất bảo quản. Bạn nên uống nước ép hoa quả tươi và chọn loại quả có chứa ít đường. Ăn thực phẩm chế biến sẵn: Thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi nhưng không an toàn cho sức khỏe và khiến bạn tăng cân nhanh. Hãy tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà để đảm bảo dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe. Lười ăn trái cây tươi: Trái cây tươi là một phần quan trọng trong kế hoạch giảm cân. Chúng giúp bổ sung chất xơ và vitamin, thúc đẩy tiêu hóa, trao đổi chất, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Bạn nên ăn nhiều dưa hấu, táo, lê, bưởi... để giảm cân hiệu quả. Ảnh: BS. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

