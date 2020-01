9 lý do sức khỏe khiến bạn phải ăn ngay bơ đậu phộng

Giảm nguy cơ ung thư vú: Protein tự nhiên và chất béo tự nhiên trong đậu phộng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về vú như ung thư. Bơ đậu phộng chứa B-sitosterol, một loại phytosterol có khả năng chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú. Giúp giảm cân: Bơ đậu phộng là một nguồn protein, chất xơ và dinh dưỡng tuyệt vời. Nó không làm thay đổi lượng đường trong máu và cũng cung cấp cho cơ thể bạn các yếu tố lành mạnh. Tiêu thụ 2 muỗng canh bơ đậu phộng, 2 lần mỗi tuần có thể dẫn đến giảm cân. Giảm mức độ căng thẳng: Bơ động vật chứa một sterol thực vật - được gọi là beta-sitosterol, có thể giúp bình thường hóa mức độ hormone căng thẳng cortisol. Chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, sắt, magiê, canxi và vitamin C trong thực phẩm này giúp bạn bù đắp sự thiếu hụt các yếu tố này trong cơ thể, giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Thúc đẩy hoạt động não và trí nhớ: Các vitamin E, kẽm, magiê và niacin trong đậu phộng hỗ trợ hoạt động của não. Vitamin E cũng có khả năng tăng cường trí nhớ, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Giúp cơ bắp phục hồi sau khi tập luyện: Bơ đậu phộng là một thực phẩm tuyệt vời trước và sau tập luyện. Chất béo và carbs của nó sẽ cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho cả buổi. Nó cũng giàu kali đóng vai trò chính trong sức khỏe cơ bắp về mặt phục hồi. Kiểm soát huyết áp: Thêm một tính chất tuyệt vời nữa của kali là nó có thể làm giảm huyết áp. Do vậy, người cao huyết áp nên thêm bơ đậu phộng vào thực đơn của mình. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Bơ đậu phộng chứa rất nhiều chất béo, nhưng đó là những chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe. Trong nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Harvard (Mỹ), những phụ nữ tiêu thụ bơ đậu phộng thường xuyên giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, so với những người không bao giờ ăn nó. Ngủ ngon hơn: Các axit amin trong đậu phộng, được gọi là tryptophan, làm tăng hormone ngủ, melatonin và hormone hạnh phúc, serotonin. Nó làm bạn bình tĩnh lại và thúc đẩy một giấc ngủ đêm ngon lành. Rất tốt cho các bà mẹ mang thai: Ăn bơ đậu phộng khi mang thai cũng có tác động tích cực đến thai nhi. Nó có thể giúp nó có thể thúc đẩy khả năng chịu đựng của thai nhi và giúp bảo vệ nó khỏi dị ứng hạt trong tử cung. Ngoài ra, các yếu tố hữu ích của đậu phộng cũng sẽ có lợi cho sức khỏe của các bà mẹ. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Giảm nguy cơ ung thư vú: Protein tự nhiên và chất béo tự nhiên trong đậu phộng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về vú như ung thư. Bơ đậu phộng chứa B-sitosterol, một loại phytosterol có khả năng chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú. Giúp giảm cân: Bơ đậu phộng là một nguồn protein, chất xơ và dinh dưỡng tuyệt vời. Nó không làm thay đổi lượng đường trong máu và cũng cung cấp cho cơ thể bạn các yếu tố lành mạnh. Tiêu thụ 2 muỗng canh bơ đậu phộng, 2 lần mỗi tuần có thể dẫn đến giảm cân. Giảm mức độ căng thẳng: Bơ động vật chứa một sterol thực vật - được gọi là beta-sitosterol, có thể giúp bình thường hóa mức độ hormone căng thẳng cortisol. Chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, sắt, magiê, canxi và vitamin C trong thực phẩm này giúp bạn bù đắp sự thiếu hụt các yếu tố này trong cơ thể, giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Thúc đẩy hoạt động não và trí nhớ: Các vitamin E, kẽm, magiê và niacin trong đậu phộng hỗ trợ hoạt động của não. Vitamin E cũng có khả năng tăng cường trí nhớ, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Giúp cơ bắp phục hồi sau khi tập luyện: Bơ đậu phộng là một thực phẩm tuyệt vời trước và sau tập luyện. Chất béo và carbs của nó sẽ cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho cả buổi. Nó cũng giàu kali đóng vai trò chính trong sức khỏe cơ bắp về mặt phục hồi. Kiểm soát huyết áp: Thêm một tính chất tuyệt vời nữa của kali là nó có thể làm giảm huyết áp. Do vậy, người cao huyết áp nên thêm bơ đậu phộng vào thực đơn của mình. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Bơ đậu phộng chứa rất nhiều chất béo, nhưng đó là những chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe. Trong nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Harvard (Mỹ), những phụ nữ tiêu thụ bơ đậu phộng thường xuyên giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, so với những người không bao giờ ăn nó. Ngủ ngon hơn: Các axit amin trong đậu phộng, được gọi là tryptophan, làm tăng hormone ngủ, melatonin và hormone hạnh phúc, serotonin. Nó làm bạn bình tĩnh lại và thúc đẩy một giấc ngủ đêm ngon lành. Rất tốt cho các bà mẹ mang thai: Ăn bơ đậu phộng khi mang thai cũng có tác động tích cực đến thai nhi. Nó có thể giúp nó có thể thúc đẩy khả năng chịu đựng của thai nhi và giúp bảo vệ nó khỏi dị ứng hạt trong tử cung. Ngoài ra, các yếu tố hữu ích của đậu phộng cũng sẽ có lợi cho sức khỏe của các bà mẹ. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.