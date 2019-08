9 loại trà thảo mộc giúp tăng cường tiêu hóa, trị táo bón, tiêu chảy

Sử dụng các loại thảo mộc đặc biệt được khuyến khích cho những người bị táo bón, tiêu chảy, nhiễm trùng đường ruột, kích thích ruột và loét. Bạn hãy bổ sung một số loại trà thảo dược có thể cải thiện tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Trà hoa cúc được coi là một trong những loại trà thảo dược cải thiện tiêu hóa tốt nhất. Nếu bạn bị rối loạn tiêu hóa, có hội chứng ruột kích thích (IBS) thì uống trà hoa cúc cũng có tác dụng làm dịu lại. Nó có đặc tính kháng viêm làm giảm viêm ruột và chống co thắt giúp giảm đau bụng. Lấy 1 muỗng cà phê lá bạc hà và hoa cúc bỏ vào một cốc nước sôi. Hãy ủ nó trong 10 phút rồi uống trà này nhiều lần trong ngày. Trà quế có đặc tính thuốc và chống viêm có thể giúp kiểm soát sự đi tiêu và không gây kích ứng đường ruột, do đó làm dịu dạ dày. Lấy một cốc nước sôi, thêm 1 thìa bột quế hoặc 2 que quế nhỏ. Hãy để yên trong 10 phút. Thêm một túi trà đen và ủ thêm hai phút nữa. Uống trà hai lần một ngày. Trà thì là có thể giúp trị tiêu chảy, đầy hơi và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Thêm 1 thìa hạt thì là vào một cốc nước sôi. Để yên trong 10 phút, lọc nước và uống khi còn ấm. Uống 2 tách trà thì là mỗi ngày. Trà xanh: Lấy một thìa trà xanh hoặc một túi trà xanh và cho vào cốc nước sôi. Ngâm trà trong 2-3 phút. Uống sau khi nguội đi. Trà Thyme (cỏ xạ hương) có tính chất làm dịu và kháng khuẩn cho đường tiêu hóa. Đun sôi một cốc nước và thêm 1 muỗng cà phê cỏ xạ hương. Hãy uống trà này một lần mỗi ngày. Trà bạc hà thường được gọi là thuốc chữa bệnh dạ dày và tiêu chảy. Đun sôi một cốc nước và thêm lá bạc hà. Ủ trong 10 phút và uống nó ba lần một ngày. Trà gừng có đặc tính giảm đau, kháng khuẩn và chống viêm giúp chữa lành các bệnh về dạ dày. Lấy một cốc nước sôi thêm một vài thìa bột gừng. Ủ trà 5 phút và dùng nó với một chút chanh. Uống hai lần một ngày. Trà vỏ cam rất giàu pectin, hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi hoặc probiotic trong ruột, do đó duy trì một hệ thống đường ruột khỏe mạnh. Cắt vỏ cam và thêm vào một cốc nước sôi. Đun sôi trong 10 phút. Sau đó, chắt nước uống. Trà xô thơm (sage) cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát các vấn đề tiêu chảy do đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm. Lấy vài lá xô thơm rửa sạch rồi cho vào cốc nước sôi. Ủ trong 10 phút và chắt lấy nước uống hai lần/ngày. Ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

