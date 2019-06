9 loại thực phẩm cực tốt cho tóc có thể bạn chưa biết

1. Trứng

Trứng đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho tóc vì chúng chứa nhiều protein và biotin, cũng như kẽm và selen. Các nang tóc hầu hết được làm từ protein, nên cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng này để ngăn ngừa rụng tóc. Biotin là một chất dinh dưỡng thiết yếu để sản xuất một loại protein đặc biệt tên keratin. 2. Quả mọng

Quả mọng có chứa một số hợp chất và vitamin thúc đẩy sự phát triển của tóc, đặc biệt là vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do. Cơ thể chúng ta cũng sử dụng vitamin C để sản xuất collagen, một loại protein cần thiết để ngăn ngừa tóc trở nên giòn và gãy. 3. Rau chân vịt

Rau chân vịt cung cấp các chất dinh dưỡng như folate, sắt và vitamin A và C. Mỗi loại đều có vai trò trong việc tăng trưởng tóc khỏe mạnh. Vitamin A đặc biệt giúp các tuyến da sản xuất bã nhờn giúp giữ ẩm cho da đầu, giữ cho tóc khỏe mạnh. Sắt giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đến hỗ trợ sự phát triển và phục hồi tóc. 4. Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá trích và cá thu thúc đẩy sự phát triển của tóc nhờ nồng độ axit béo omega-3 cao. Một nghiên cứu trên 120 phụ nữ dùng thuốc bổ sung dầu cá cộng với chất chống oxy hóa cho thấy tóc của họ dày hơn và rụng ít hơn. Nếu bạn không phải là người ưa ăn cá, bổ sung dầu cá là một thay thế tuyệt vời. 5. Khoai lang

Khoai lang chứa beta-caroten, được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A, giúp sản xuất bã nhờn. Bã nhờn rất quan trọng đối với sức khỏe da đầu và giữ ẩm cho tóc. Vitamin A cũng có thể làm tăng tốc độ mọc tóc và tăng độ dày của tóc, cũng như ngăn ngừa các nang tóc hư tổn. 6. Bơ

Bơ chứa chất béo lành mạnh cùng với lượng vitamin E cao, là một chất chống oxy hóa rất tốt, giúp trung hòa các gốc tự do có hại và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Một nghiên cứu về những người bị rụng tóc đã cho thấy những người tham gia có sự tăng trưởng tóc nhiều hơn 34,5% sau tám tháng dùng viên bổ sung vitamin E. 7. Hàu

Hàu rất tốt cho sự phát triển của tóc với hàm lượng kẽm cao, hỗ trợ chu kỳ phát triển và sửa chữa tóc. Sự thiếu hụt kẽm có liên quan đến một dạng rụng tóc gọi là telogen effluvium, bởi vậy hãy bổ sung đầy đủ dưỡng chất này. Ngoài ra, kẽm cũng có trong các loại thực phẩm như thịt đỏ, các loại đậu, sữa, trứng, lúa mì, hạt và hạt. 8. Tôm

Tôm là một thực phẩm tuyệt vời cho tóc vì nó chứa protein, vitamin B, kẽm, sắt và vitamin D, tất cả đều có thể thúc đẩy các lọn tóc chắc khỏe. Nếu bạn bị thiếu hụt nguồn vitamin D cần thiết do môi trường làm việc trong nhà thường xuyên, bổ sung tôm cho bữa ăn là một cách hiệu quả để giữ tóc khỏe mạnh. 9. Đậu

Nếu bạn cắt thịt ở chế độ ăn thì đậu là giải pháp bổ sung protein hữu ích. Ngoài ra các loại hạt đậu còn cung cấp sắt, biotin, kẽm, folate, và tất cả những gì cần thiết cho tóc phát triển.

