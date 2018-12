80 trẻ nhập viện sau tiêm ComBE Five, Bình Định từng xin tạm ngừng tiêm vaccine này

Hơn 80 trẻ ở Bình Định đã phải nhập viện do sốt cao, khó thở trong hai đợt tiêm vaccine ComBE Five.

Ngày 31-12, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho hay Sở đã báo cáo Bộ Y tế sự việc 30 trẻ ở tỉnh này phải nhập viện trong đợt tiêm chủng vaccine ComBE Five mới đây.

Theo đó, đợt 2 tiêm chủng vaccine ComBE Five ở tỉnh này diễn ra từ ngày 25 đến 27-12. Ngay trong ngày đầu tiên đã có đến 18 trẻ phải nhập viện do sốt cao sau tiêm. Ngày thứ hai có bảy trường hợp và ngày 27-12 có thêm năm trẻ phải nhập viện.

“Trong 30 trẻ nhập viện do phản ứng sau khi tiêm vaccine có năm trẻ biểu hiện khá nặng như tím tái, khó thở, còn lại là sốt cao. Tất cả các trẻ đều điều trị tại Khoa Nhi BV Đa khoa tỉnh Bình Địn và đã xuất viện không có biến chứng", ông Hùng thông tin.

Vaccine ComBE Five

Theo giám đốc Sở Y tế Bình Định, trong đợt tiêm chủng vaccine ComBE Five đầu tiên hồi tháng 10-2018, có hơn 970 trẻ ở tỉnh được tiêm chủng và có đến đến hơn 50 trẻ phải nhập viện, trong đó ba trường hợp phản ứng rất nặng. Sau đó, Sở Y tế Bình Định báo cáo, xin ý kiến Bộ Y tế tạm ngừng tiêm chờ chỉ đạo của Bộ.



Sau khi kiểm tra, Bộ Y tế chỉ đạo tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine ComBE Five trên địa bàn tỉnh Bình Định. “Trong đợt thứ 2 tiêm chủng vaccine ComBE Five được chuẩn bị rất kỹ. Các trường hợp có phản ứng, có biểu hiện khác thường đều nhập viện để theo dõi, điều trị, xử lý kịp thời. Do đó đợt này không có ca nặng như hồi tháng 10-2018”, ông Hùng nói thêm.