8 thực phẩm giúp ngủ ngon, hiệu quả hơn thuốc an thần

1. Trứng luộc chín: Nhiều người thường ăn trứng luộc vào buổi sáng, nhưng trứng cũng có ích vào ban đêm. Trứng chứa cả protein để giúp bạn no bụng và tryptophan khiến bạn buồn ngủ. Ảnh: Delish. 2. Măng tây: Thực phẩm chứa lượng folate vừa phải, một loại vitamin đem đến cảm giác buồn ngủ. Măng tây còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, cung cấp nhiều năng lượng cho con người với vitamin A và C. Ảnh: Delish. 3. Ức gà: Loại thực phẩm này chứa nhiều protein nạc, hàm lượng tryptophan cao, không khiến bạn cảm thấy quá no mà còn dễ ngủ. Bạn có thể chế biến ức gà thành nhiều món ăn hấp dẫn để phù hợp với khẩu vị. Ảnh: Serious Eat. 4. Cá hồi và cá ngừ chứa vitamin B6, khoáng chất cơ thể bạn cần để tạo ra hormone melatonin tạo cảm giác buồn ngủ. Hãy hưởng thức món salad cá hồi vào bữa tối, chúng sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Ảnh: Metro. 5. Gạo lứt là lựa chọn rất tốt cho giấc ngủ vì có nhiều chất xơ hơn gạo trắng. Bên cạnh đó, gạo lứt còn là loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả cũng như có lợi cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Nutritionfacts. 6. Cherry: Nếu bạn muốn ăn chút gì đó có vị ngọt trước khi đi ngủ, hãy thử cherry. Loại quả này thích hợp để ăn nhẹ buổi tối vì chúng có một lượng chất xơ vừa phải và là một trong số ít các loại thực phẩm có chứa melatonin tự nhiên. 7. Cải bó xôi và cải xoăn: Đây đều là những loại rau quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món salad ngon miệng. Cải bó xôi và cải xoăn đều chứa một lượng lớn canxi giúp cơ thể bạn sử dụng tryptophan để sản xuất melatonin gây buồn ngủ. 8. Bắp rang bơ: Có một lý do khiến bạn có vẻ mệt mỏi thêm một chút sau những buổi xem phim đêm, chính là bắp rang bơ, món ăn vặt giàu chất xơ, được chứng minh là khiến con người dễ buồn ngủ.

