8 thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn tăng chiều cao

1. Melatonin

Trước khi ngủ, bạn hãy ăn nhẹ chút dứa bởi nó có chứa serotonin, một loại hormone được tổng hợp thành melatonin. Melatonin giúp bạn ngủ ngon và giúp cơ thể tạo ra nhiều HGH hơn. Các loại thực phẩm giàu melatonin khác gồm anh đào chua, đậu phộng, ngô, măng tây, cà chua, nho, lựu, ô liu, bông cải xanh, dưa chuột, gạo, lúa mạch, yến mạch, quả óc chó, hạt hướng dương. 2. Arginine

Arginine là một loại axit amin giúp tăng HGH. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bạn cần khoảng 15-20 gram mỗi ngày và ức gà là một trong những loại sản phẩm được khuyến khích nhất. Các loại thực phẩm có nhiều arginine bao gồm thịt lợn thăn, thịt gà, hạt bí ngô, đậu nành và đậu phộng. 3. Chất đạm

Nếu bạn muốn phát triển tăng chiều cao, bạn cần protein. Các axit amin trong protein được cơ thể dùng để tái tạo các mô và xương. Thịt bò giúp bạn tổng hợp L-orthinine, một loại axit amin có vai trò duy trì tế bào khỏe mạnh. Hãy lựa chọn ăn các loại thịt bò, gà và trứng làm giàu omega 3. 4. Vitamin D

Bạn cần vitamin D để giữ cho xương khỏe mạnh và hoạt động tốt. Các nguồn thức ăn cung cấp loại vitamin này bao gồm cá ngừ, cá thu, cá hồi, sữa, gan bò, phô mai và lòng đỏ trứng. Ngoài ra, vitamin D bảo vệ chống ung thư, huyết áp cao và tiểu đường loại I trong khi thiếu hụt dẫn đến xương mềm. Tuy nhiện, quá nhiều vitamin D có thể hại cho sức khỏe vì vậy bạn cần duy trì chế độ ăn cân bằng và điều độ. 5. Canxi

Canxi vô cùng quan trọng nếu bạn muốn phát triển chiều cao. Canxi có trong xương và răng, đồng thời giúp duy trì liên kết giữa não và các bộ phận cơ thể. Hãy lưu ý rằng cơ thể bạn không thể hấp thụ canxi một cách hiệu quả nếu không có vitamin D. Ăn thực phẩm giàu canxi như sữa (thường được bổ sung vitamin D), sữa chua, các loại hạt và hạt, đậu, rau lá xanh đậm và cá mòi. 6. Magiê

Cơ thể bạn cần magiê để xử lý canxi và vitamin D. Thực phẩm giàu magiê bao gồm sô cô la đen, bơ, các loại hạt, cá hồi và các loại đậu như đậu lăng. Magiê cũng giúp điều hòa huyết áp và nhịp tim. Ngay cả khi bạn không phát triển cao hơn nữa, bạn vẫn sẽ cần nó để có cơ thể khỏe mạnh. 7. Dầu dừa

Một cách để tăng HGH đó là giảm cân. Nấu ăn với dầu dừa hoặc thêm nó vào một ly sinh tố sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo. Dừa là một chất béo bão hòa như mỡ thịt, nhưng dầu dừa là một chất béo trung tính rất có lợi cho sức khỏe của bạn. 8. Vitamin C

Vitamin C rất quan trọng nếu bạn muốn xương phát triển khỏe mạnh. Cơ thể bạn sử dụng vitamin C để xây dựng collagen (phần xơ của xương và sụn). Con người là động vật có vú duy nhất có thể tổng hợp vitamin C, vì vậy chúng ta phải biết tận dụng và sử dụng các thực phẩm giàu vitamin C. Chúng bao gồm cam, dưa hấu, dâu tây, dứa, kiwi và dưa đỏ. 7 bài tập yoga tăng chiều cao hiệu quả. Nguồn: Cuộc sống hạnh phúc

