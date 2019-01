8 thói quen hàng ngày không ai ngờ có thể gây hại cột sống

Hút thuốc: Theo Health&Fitness, đây là thói quen nguy hiểm có thể gây ra nhiều tổn thương cho cơ thể. Nhưng không phải ai cũng biết rằng hút thuốc thực sự có thể gây ra các vấn đề về cột sống và lưng . Nicotine làm gián đoạn lưu lượng máu bình thường quanh tủy sống, gây mất nước và khiến tủy sống khó hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự chắc khỏe. Gián đoạn nhịp sinh học: Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tình trạng của các tế bào trong đĩa đệm phụ thuộc trực tiếp vào mức độ ổn định nhịp sinh học theo chu kỳ ngày và đêm. Khi nhịp sinh học bị gián đoạn (do tuổi tác, mất ngủ mãn tính, làm việc theo ca), các tế bào bắt đầu hoạt động kém dẫn đến viêm mãn tính, khiến bạn dễ bị đau lưng và thoái hóa đĩa đệm. Cơ thể sản xuất các hợp chất chống viêm tự nhiên vào ban ngày tốt hơn ban đêm. Nếu bạn ngủ nhiều hơn vào ban ngày, nó có thể gây ra đau lưng nghiêm trọng. Làm việc đứng: Bạn thường nghe nói ngồi quá nhiều là có hại, nhưng thậm chí đứng mọi lúc cũng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Chỉ cần đứng sai cách cũng có thể tác động rất lớn đến tình trạng của cổ, cột sống và vai, gây đau mãn tính và cong vẹo nghiêm trọng. Để tránh tư thế xấu, bạn cần đứng, ngồi và nằm bằng những cách ít gây căng cơ và dây chằng nhất. Đeo giày không thoải mái: Nếu bạn đeo giày không thoải mái hàng ngày, chúng sẽ gây áp lực cho đôi chân, tác động lớn tới cột sống, lâu dài dẫn đến đau lưng. Do đó, điều quan trọng là lựa chọn giày chất lượng tốt. Nếu bạn thích đeo giày thể thao hoặc bốt, đừng quên đi tất để giảm ma sát hoặc cảm giác khó chịu. Không nghỉ ngơi đủ: Đây là điều rất quan trọng, đặc biệt sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy hơi khó chịu ở lưng, cơ thể đang thực sự gửi báo động rằng bạn cần nghỉ ngơi. Tất nhiên là bạn không thể luôn để bản thân nghỉ ngơi vào những lúc như vậy. Do đó, hãy cố gắng nghỉ ngơi khi có thời gian, ngay cả khi sự khó chịu không còn. Để giảm áp lực thêm cho cơ bắp, bạn hãy nằm xuống và nâng chân cao lên. Quá nhiều công việc sử dụng trí óc: Đôi khi, não bộ làm việc quá sức trong thời gian dài có thể dẫn đến đau lưng. Bạn nên dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, nghĩ đến những vấn đề khác ngoài công việc. Chẳng hạn như chơi một môn thể thao nào đó hoặc xem phim để quên đi những vấn đề khiến bạn căng thẳng. Sử dụng điện thoại: Nhiều nghiên cứu cho thấy việc đọc một tin nhắn văn bản đơn giản có thể đặt một áp lực tương đương 20,4 kg lên cột sống. Các nhà khoa học ước tính trung bình mọi người sử dụng điện thoại 2-4 giờ mỗi ngày, có nghĩa là cổ bị cong từ 700 tới 1.400 giờ mỗi năm. Điều đó cho thấy sử dụng điện thoại liên tục như vậy sẽ dẫn đến cong vẹo cột sống nghiêm trọng và mãn tính. Tất nhiên, bạn không thể ngừng sử dụng điện thoại vì chúng giúp cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ít nhất, bạn có thể chú ý kiểm soát tư thế khi sử dụng điện thoại. Ngủ sai tư thế: Theo India Times, ngủ với tư thế bào thai hoặc nằm sấp có thể gây hại cột sống. Thói quen này có thể khó phá vỡ, nhưng nếu muốn cột sống khỏe mạnh, bạn hãy cố gắng nằm ngửa thay vì nằm sấp. Hoặc có thể nằm nghiêng với chân duỗi thẳng sẽ tốt hơn là cuộn tròn như quả bóng.

