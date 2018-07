8 nguyên tắc mặc đẹp cho bạn gái khi dự đám cưới

Nguyên tắc 1: Nói không với màu trắng. Một trong những nguyên tắc đầu tiên đó chính là không nên mặc trang phục màu trắng, đặc biệt đối với các nước phương Tây. Trong một số quan niệm, chỉ có cô dâu là nên mặc váy trắng. Nếu bạn chọn trang phục cùng màu đồng nghĩa bạn đang cố ganh đua với cô dâu. Vì thế, bạn nên bỏ màu trắng ra khỏi danh sách trừ trường hợp hai nhân vật chính của đám cưới yêu cầu. Nguyên tắc 2: Không mặc nguyên cây màu đen. Màu đen tượng trưng cho sự sang trọng nhưng đồng thời cũng là tang tóc, đau thương. Bạn không nên mặc màu đen từ đầu đến chân khi đến dự đám cưới vì một số người cho rằng đó làm điềm xấu. Tuy nhiên, một chiếc váy đen giản dị cùng trang sức và đôi giày lấp lánh sẽ giúp bạn trở nên sang trọng hơn. Nguyên tắc 3: Tránh trang phục quá ngắn. Những thiết kế dài quá gối sẽ giúp bạn được an toàn. Chúng không chỉ mang lại vẻ thanh lịch, sang trong mà còn che khéo những khuyết điểm không như ý của cơ thể. Lựa chọn chiếc váy phù hợp sẽ giúp bạn tự tin với cách mặc đẹp đi đám cưới của bản thân mình, để chính mình không bị “dìm” giữa hàng trăm khách mời. Nguyên tắc 4: Bỏ qua kiểu quần áo đời thường. Đám cưới là dịp trang trọng vì thế hãy quên đi các trang phục hàng ngày như: áo thun, quần jeans, quần bó, đồ denim. Nếu quá bận rộn, bạn có thể chọn cho mình một chiếc váy không quá cầu kỳ nhưng đủ thể hiện sự tôn trọng. Nguyên tắc 5: So với quần áo, một chiếc váy liền luôn an toàn hơn. So với việc chọn những item rời để kết hợp cùng nhau, một chiếc váy liền sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Váy liền, nếu chọn kiểu dáng phù hợp sẽ giúp người mặc che giấu nhiều nhược điểm về ngoại hình. Vậy nên khi không biết nên mặc gì tới những lễ cưới, cứ chọn một chiếc váy liền đơn giản nhất. Nguyên tắc 6: Hãy chọn ren màu đậm. Nếu không bắt buộc phải theo "dress code", đừng chọn trang phục có ren trắng hay màu kem vì chúng là màu sắc phổ biến cho cô dâu. Thay vào đó, khi bạn tham dự tiệc cưới, hãy chọn những chiếc váy có thiết kế ren màu đậm như đen, xanh tối, đỏ và có kết cấu phân lớp thông minh. Nguyên tắc 7: Luôn mang theo một chiếc túi xách nhỏ. Chúng sẽ giúp bạn đựng những thứ cần thiết như thỏi son phấn, điện thoại, thậm chí là gói giấy thấm dầu. Nguyên tắc 8: Chọn giày cao gót có thể đi bộ cả ngày. Việc phải đứng, đi lại rất nhiều trong tiệc cưới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không có gì tệ hơn việc đi một đôi giày cao gót không thoải mái và phải tập tễnh chỉ sau vài giờ. Hãy chọn một đôi giày không chỉ hợp với trang phục dự tiệc, vừa thoải mái để giúp bạn tự tin hơn.

