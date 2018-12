8 nguồn lây virus cảm cúm mà bạn không ngờ tới

Công tắc điện: Virus cảm cúm thường được lây truyền cho một người khác khi bạn hắt xì, ho hoặc do vi khuẩn trên tay và được lưu lại qua công tắc điện. Bạn cùng phòng: Nguyên nhân dẫn đến việc bị cúm có thể do bạn vừa tiếp xúc với một người bị bệnh khác do virus có thể tồn tại trên quần áo lên đến 45 phút. Cốc: Người bệnh có thể lưu lại virus gây cảm cúm trên cốc, nếu bạn sử dụng chung với họ, bạn sẽ có thể bị nhiễm bệnh. Điều khiển ti vi: Mọi người thường không thường xuyên vệ sinh chúng do vậy điều khiển thường ẩn chứa nhiều vi khuẩn và virus gây hại. Tay cầm của vòi nước: 39% chúng ta sẽ hắt hơi sau khi rửa tay bằng nước lạnh, do vậy vi khuẩn có thể lưu lại trên bề mặt của khóa vòi nước lên đến 24 giờ. Khăn tắm, quần áo tắm: Virus và vi khuẩn có thể sống lâu hơn trong môi trường ẩm ướt và hình thành nên bệnh. Bàn chải đánh răng: Chúng ta thường có thói quen để bàn chải đánh răng gần nhau, khi bạn bị cúm vi khuẩn từ bàn chải của bạn có thể lây lan sang bàn chải của người khác, khiến họ nhiễm bệnh. Bút: Virus cảm lạnh có thể tồn tại trên các bề mặt cứng trong nhiều giờ và có thể trở thành mầm bệnh cảm cúm.

