8 mẹo nhỏ giúp tăng tốc độ giảm cân hiệu quả

1. Thắp nến: Hãy thắp một ngọn nến thơm vani khi chuẩn bị đến bữa ăn. Khi chúng ta dành nhiều thời gian để thưởng thức mùi thơm của hương nến, nó sẽ ngăn cản sự thèm ăn. Hương vani đặc biệt "giết chết" ham muốn đồ ngọt, đặc biệt là sô cô la. Vì vậy, hãy lan tỏa hương thơm của vani trong căn phòng để ngăn chặn cảm giác thèm ăn, từ đó tăng tốc độ giảm cân. 2. Ăn trái cây và rau chưa gọt vỏ: Thực tế, việc ăn trái cây và rau quả rất tốt cho sức khỏe của bạn. Nhưng chúng thậm chí còn có lợi hơn khi ăn kèm với vỏ. Vỏ rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp giảm cảm giác đói và giữ cho bạn cảm giác no lâu hơn. 3. Đặt một chiếc gương ở nơi bạn ăn: Một nghiên cứu cho thấy việc quan sát bản thân ăn uống ảnh hưởng đáng kể đến lượng thực phẩm chúng ta ăn. Nghiên cứu này có sự tham gia của 185 sinh viên, một nửa đang ăn bánh sô cô la, nửa còn lại ăn salad trái cây. Những sinh viên phải ăn bánh trước gương hoàn toàn không cảm thấy thích thú, không giống như những sinh viên ăn salad. Rõ ràng, chúng ta thường không thích nhìn thấy mình ăn quá nhiều hoặc ăn uống không lành mạnh. 4. Đứng thẳng: Có rất nhiều lý do chính đáng để cải thiện tư thế của bạn. Đứng thẳng làm cho bạn trông gầy và cao hơn và nó cũng tăng cường cơ bụng. Nó có thể giúp bạn cải thiện mức năng lượng và thoát khỏi tình trạng mệt mỏi do chế độ ăn uống. 5. Chuyển động: Động tác gõ, đi lại, lắc lư, chuyển động và lắc...tất cả những chuyển động nhỏ trong ngày khiến bạn tiêu hao nhiều năng lượng và đốt cháy nhiều calo hơn. 6. Uống vitamin D: Vitamin D không chỉ giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, củng cố xương và răng, nó còn ảnh hưởng đến chất béo trong cơ thể của bạn. Vitamin D giúp ngăn chặn sự hình thành và tích trữ tế bào mỡ hay sản xuất serotonin giúp kiểm soát sự thèm ăn. Vì vậy, hãy cố gắng ăn nhiều trứng, nấm và cá chứa nhiều vitamin này. 7. Mang giày cao gót: Tin hay không thì tùy, việc đi giày cao gót khiến bạn phải giữ tư thế thẳng cả ngày (bản thân đây là một bài tập thể dục!). Điều này giúp định hình cơ bắp chân, cải thiện độ săn chắc và sức mạnh của chúng. Vì vậy, hành động đơn giản là đi bộ trên giày cao gót có tác dụng đốt cháy calo hàng ngày. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến những nguy cơ sức khỏe đến từ việc thường xuyên đi giày cao gót. 8. Ăn nhiều gia vị hơn: Thức ăn cay có thể giúp ích rất nhiều trong việc giảm cảm giác thèm ăn và tăng chi tiêu năng lượng. Ví dụ, hạt tiêu đen ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, gừng và quế kiểm soát lượng đường trong máu, nghệ và thì là đốt cháy chất béo và ớt cayenne tăng cường trao đổi chất của bạn. Do đó, hãy thêm gia vị vào các món ăn, thức uống để thúc đẩy quá trình giảm cân. Ảnh: BS. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

