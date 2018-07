8 loại trái cây cho trái tim khoẻ mạnh

Táo: Ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp trái tim khoẻ mạnh. Táo chứa đầy flavonoid và chất xơ. Flavonoid có khả năng làm giảm sự kết dính tiểu cầu đến thành mạch máu của bạn, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám cholesterol. Vỏ táo cũng chứa hàm lượng chất xơ cao cùng với thành phần chống oxy hóa. Người bị bệnh tim mạch hay béo phì thì nên ăn táo ngọt rất tốt cho sức khỏe. Chuối: Bạn nên ăn chuối thường xuyên bởi vì nó rất giàu kali và magiê. Cả hai đều được biết đến để làm giảm huyết áp (do đó ngăn ngừa sự nhiễu loạn máu và làm hỏng các thành mạch và các cơ quan). Việc ăn chuối mỗi ngày rất có lợi cho tim mạch, giảm thiểu nguy cơ cao huyết áp và chứng đột quỵ. Dưa lưới giàu vitamin A, B6, B12 và C. Ngoài ra chúng là nguồn cung cấp kali và chất xơ cần thiết có thể ngăn ngừa cholesterol và những mảng xơ vữa bám trong thành động mạch, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến tim mạch. Quả mọng được các chuyên gia khuyên dùng, bởi vì chúng không những ngon mà còn có nhiều vitamin và khoáng chất giúp bạn khỏe mạnh và không bị bệnh tật. Cam: Các nhà dinh dưỡng học và y học đã kêu gọi mọi người thường xuyên ăn cam, quýt và rau quả để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và huyết áp cao. Đu đủ: Nhưng trái cây này rất tốt cho việc duy trì sức khoẻ chung của bạn vì nó rất giàu vitamin và khoáng chất như canxi, magiê, và kali. Ngoài ra, chúng có tác dụng làm tăng cường sức đề kháng, giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Quả mơ là một loại quả giàu vitamin như vitamin A, C, E, và K; chất xơ; carotenoid, đặc biệt với thành phần có chứa nhiều vitamin B15 giúp tăng cường chuyển hóa oxy trong tế bào, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, hô hấp, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch. Kiwi chứa nhiều chất chống oxy hoá tuyệt vời. Một nghiên cứu cho rằng ăn từ 2-3 quả kiwi mỗi ngày sẽ ngăn ngừa hình thành các mảng bám trên thành động mạch, có thể phòng ngừa được các bệnh tim mạch.

