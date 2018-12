8 điều đàn ông nên nói không để thành công trong sự nghiệp

Lối sống không lành mạnh

Muốn sở hữu một đầu óc thông tuệ để có thể dễ dàng giải quyết bất kì bài toán khó nào mà cuộc đời đưa ra, trước tiên bản thân phải có một cơ thể khoẻ mạnh. Nếu cơ thể bệ rạc, yếu đuối, thật khó để đòi hỏi trí não của bạn hoạt động hết công suất của nó. Bạn phải luyện cho mình một cơ thể cường tráng, bằng cách thực hiện hằng ngày 2 điều sau:

Chế độ ăn uống lành mạnh

Tập thể dục thể thao

2 điều nhỏ đánh đổi lấy 1 lợi ích vô cùng lớn sẽ khiến bạn một ngày nào đó phải thầm cảm ơn sự "hi sinh" mình đã chấp nhận bỏ ra.

Quyền được đúng

Không có mối quan hệ nào là ánh mặt trời, là cầu vồng trong hầu hết thời gian, cho dù bạn có thể nhìn thấy điều này ở đâu đó trong sách vở. Trong cuộc sống, sẽ có những bất đồng, cãi vã nhưng có cả sự thỏa hiệp.

Ảnh minh họa. Khi những tình huống bất đồng phát sinh, sự linh hoạt là 'chìa khóa'. Bạn không thể đặt mọi thứ theo cách của bạn và kỳ vọng mối quan hệ sẽ tiến triển êm đẹp. Nó đòi hỏi sự cho và nhận từ cả hai người. Nếu một người cảm thấy cần thiết phải luôn luôn đúng, họ sẽ không lắng nghe nữa và điều chỉnh ý kiến của đối tác, và khi đó mối quan hệ sẽ nổ tung.



Luôn gật đầu đồng ý

"Thành công không bao giờ đến với những ai làm mọi người xung quanh mình mỉm cười."

Những lời mời mọc, rủ rê là những liều thuốc ủ tê cho những mệt mỏi, vất vả bạn gặp phải trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn gật đầu đồng ý với tất cả mọi lời mời, bạn sẽ nhanh chóng bị gây mê và phải chịu cảnh thất bại ê chề.

Muốn thành công, phải học cách nói "không".

Muốn thất bại, cứ gật đầu đi đừng ngại.

Hãy lưu tâm đến điều này. Bởi trong tương lai, có thể bạn sẽ phải học cách nói không với nhiều thứ. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy thành quả thu về được là hoàn toàn xứng đáng.

Cái tôi

Khi đàn ông ở tuổi 20, họ bất khả chiến bại. Họ không cần bất kỳ một ai. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành, đàn ông bắt đầu nhận ra là không có ai hoàn hảo cả và bản thân họ còn phải học hỏi rất nhiều điều.

Sau đó, đàn ông học được rất nhiều trải nghiệm từ người phụ nữ mà họ yêu, khi cô ấy mang đến cái nhìn mới mẻ cho cuộc sống của họ. Nhưng để mở lòng với những kinh nghiệm này, đàn ông phải biết từ bỏ cái tôi và trả nó về nơi nó thuộc về, đó là quá khứ.

Nguỵ biện

"Hãy nhìn vào cách giải quyết, chứ đừng chăm chú mãi vào vấn đề". Khi gặp phải một trục trặc nào đó, đừng chỉ chăm chăm đổ thừa về những lí do tại sao cơ sự lại thành ra như vậy. Muốn cuộc đời trở nên "dễ thở" hơn, phải học cách chịu trách nhiệm – ngay cả khi trách nhiệm ấy có thể không liên quan đến bạn, nhưng nó có thể giúp nút thắt được gỡ bỏ, và vấn đề được giải quyết ngay lập tức.

Hiểu được điều này, bạn mới thực sự trở thành một người đàn ông và dễ dàng nắm trong tay thành công. Nếu cứ nguỵ biện, bạn sẽ mãi chỉ là một cậu bé bị kẹt trong thân xác to lớn của mình, và cuộc đời sẽ không bao giờ có thể khá lên được.

Tư duy ngắn hạn

Khi chúng ta còn trẻ thì chỉ nghĩ về hiện tại, ít nghĩ về tương lai. Tuy nhiên, người vợ 'hoàn hảo' của bạn sẽ hiểu rằng thật khó để lên kế hoạch tương lai với một người không có định hướng tương lai cho chính bản thân. Điều quan trọng nhất trong việc từ bỏ những điều trên là bạn không thực sự mất đi bất kỳ điều gì cả. Trong thực tế, bạn còn đạt được sự khôn ngoan, trưởng thành và tiềm năng cho một hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Nói không với sự liều lĩnh

Nếu bạn mường tựa được những khó khăn bạn sẽ phải đối diện và ngay lập tức chọn một con đường khác dễ dàng hơn để đi, bạn sẽ không bao giờ nhận được những cơ hội béo bở, hay hiện thực hoá được ước mơ của mình. Bạn cũng không bao giờ đánh giá được một cách chính xác về năng lực của bản thân nếu như bạn duy trì thói quen "quay gót ra đi" vì ngại va chạm với khó khăn như vậy.

Nếu bạn không liều lĩnh vượt qua vùng an toàn, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cảnh "ếch ngồi đáy giếng". Và xã hội cũng sẽ không thể phát triển nếu ai cũng thích "lách khó khăn" như bạn.

Ảo tưởng

Bạn mua vé số, lô tô mỗi ngày, hi vọng mình có thể trở thành tỉ phú, sở hữu một dàn chân dài hùng hậu sau một đêm. Xin lỗi phải nói thẳng với bạn, điều bạn mong muốn không bao giờ có thể xảy ra, trừ phi bạn là người may mắn nhất trong số những người may mắn.

Con đường đến thành công luôn dài dằng dặc và đầy rẫy những chông gai, vật cản. Nếu bạn nghĩ mình có thể một bước nhảy và hạ cánh êm đẹp xuống thành công, bạn vẫn đang sống một cuộc đời quá hồng. Nơi bạn hạ cánh xuống, không bao giờ là thành công, mà chỉ có thể là những nơi khiến bạn tím tái, xây xẩm mặt mày.

Vứt bỏ tư tưởng "một bước lên tiên", tiến từng bước chậm chạp nhưng liên tiếp mỗi ngày, bạn mới có thể đạt được cái đích mình mong muốn.