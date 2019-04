8 dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng chị em hay bỏ qua

Bụng bị đầy hơi: Đối với một số phụ nữ, đầy hơi là một triệu chứng bình thường trong thời kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu bạn bị đầy hơi liên tục trong 2 tuần thì đó có thể là dấu hiệu cơ thể mất cân bằng. Bên cạnh đó, đầy hơi liên tục có thể là một dấu hiệu của ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng. Đây là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bạn nên cẩn trọng. Có mụn trên cằm: Khoảng 2 tuần trước khi có kinh nguyệt, cơ thể bạn tăng estrogen và progesterone. Do sự thay đổi nồng độ hormone này, bạn có thể gặp phải tình trạng mụn trứng cá ở cằm sẽ biến mất sau một thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên nổi mụn ở hàm hoặc cằm, điều đó có thể có nghĩa là nội tiết tố bị cạn kiệt và bạn cần gặp bác sĩ trước khi nó quá muộn. Cảm thấy đau khi thể dục: Nếu bạn thường xuyên bị đau ở vùng xương chậu khi bạn chạy, đi bộ và thậm chí đứng trong một thời gian dài, điều này có thể có nghĩa là nội mạc tử cung đang có vấn đề. Đau lưng và đau chân: Đau lưng dưới là khá phổ biến trong thời kỳ “đèn đỏ” của phụ nữ. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau ở lưng dưới và vai trước, trong và sau khi có kinh nguyệt cùng với căng cơ ở những khu vực này, bạn có thể bị lạc nội mạc tử cung. Các triệu chứng phổ biến khác của lạc nội mạc tử cung là tê, cảm giác ngứa ran và đau ở chân. Có cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt: Kỳ “đèn đỏ” của mọi người là khác nhau, cục máu đông xuất hiện 1-2 lần là bình thường. Tuy nhiên, nếu máu kinh của bạn chuyển sang màu tối và các cục máu đông đều và to thì đây có thể là một dấu hiệu bị u xơ tử cung. Không có hứng thú với các món ăn yêu thích của mình: Tất cả những thay đổi trong thói quen ăn uống thông thường có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, đặc biệt là nếu chúng kèm theo đau bụng và thay đổi trong thói quen đại tiện của bạn. Rụng tóc là một trong những triệu chứng thị giác của testosterone thấp, một loại hormone hỗ trợ sản xuất tóc khỏe mạnh. Việc rụng tóc chính là dấu hiệu của sự mất cân bằng. Luôn thấy quá nóng hoặc quá lạnh: Nếu bạn không cảm thấy thoải mái ở nhiệt độ phòng, bạn có thể bị mất cân bằng nội tiết tố. Một trong những nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng như vậy có thể là do mức estrogen, một loại hormone điều chỉnh sinh sản nữ. Ảnh: BS. Video "Những dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin D bạn không nên bỏ qua". Nguồn: CSHP.

