8 dấu hiệu âm thầm của căn bệnh "sát thủ" mang tên ung thư não

1. Nhức đầu dai dẳng: Ngay cả các bác sĩ cũng có thể rất khó để phân biệt sự khác biệt giữa đau đầu (hoặc đau nửa đầu toàn phần) là dấu hiệu của khối u não hay do các nguyên nhân khác. Theo Mike Chen, Phó Giáo sư tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Trung tâm Y tế City of Hope, California cho biết dấu hiệu rõ rệt nhất của u não là cơn đau đầu diễn ra hằng ngày và sẽ không biến mất. Những cơn đau đầu này có xu hướng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian và thường xuất hiện khi bạn thức dậy vào buổi sáng do áp lực nội sọ cao khi nằm trên giường. 2. Mất thị lực: Thông thường một người rất khó để nhận thấy sự thay đổi thị lực của mình cho đến khi họ liên tục va vào những thứ ở 1 bên cơ thể vì mất thị lực hoặc gặp nhiều tai nạn hơn 1 cách bất thường. Những người xuất hiện triệu chứng này thường đi kèm các khối u tuyến yên hoặc một phần của thị giác. 3. Thường xuyên mệt mỏi và mất tập trung: Vỏ não chịu trách nhiệm khởi động và kiểm soát chuyển động cơ bắp trên toàn cơ thể. Vỏ não vận động bên phải điều khiển bên trái cơ thể bạn và vỏ não vận động bên trái điều khiển hoạt động bên phải cơ thể bạn. Nếu có khối u ở bất cứ đâu dọc theo con đường này, các tín hiệu sẽ bị phá vỡ hoàn toàn và kết quả là ảnh hưởng thậm chí là mất chức năng hoạt động. Nếu bị u não, bạn có thể không bị đau ở tay chân, nhưng chân, tay hoặc cả 2 có thể không tuân theo ý muốn của bạn. 4. Gặp khó khăn khi nói: Một trong những triệu chứng phổ biến của khối u não là nói chậm hoặc nói lắp. Các vấn đề về ngôn ngữ như nói lắp, khó đặt tên đối tượng khó hiểu những gì người khác đang nói là triệu chứng chính của khối u ở thùy trán hoặc thái dương, các khu vực của não liên quan đến chức năng vận động của khả năng nói và hiểu ngôn ngữ. Có 2 trung tâm nói trong não nằm ở bên trái: khu vực của Wernicke, cho phép chúng ta hiểu lời nói; và khu vực của Broca, nơi kích hoạt các cơ tạo ra âm thanh. Khi một khối u xuất hiện trong não, cả 2 thường bị tắc nghẽn. 5. Cảm xúc ủ rũ và hành vi nguy hiểm: Sumeet Vadera, MD, bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Đại học California cho biết, bệnh nhân bị khối u não có thể bị trầm cảm, tức giận hoặc lo lắng, ngay cả khi họ không thường xuyên biểu lộ những loại cảm xúc này. Điều này liên quan đến kích thích khối u hoặc chèn ép các phần của thùy trán, chịu trách nhiệm cho nhiều đặc điểm tính cách của con người. Một khối u lớn, phát triển chậm ở thùy trán thậm chí có thể thay đổi tính cách và phán đoán cho đến khi bị nhầm lẫn với hành vi tội phạm hoặc các vấn đề tâm thần. 6. Mất thính giác: Thùy thái dương, nằm ở phần giữa dưới của vỏ não phía sau thái dương, chịu trách nhiệm xử lý khả năng nghe âm thanh, cũng như khả năng hiểu ngôn ngữ của con người. Nếu bạn bị mất thính lực từ 1 bên hoặc cảm giác ù tai liên tục thì cần sớm đến các cơ sở uy tín để được khám và tư vấn. 7. Vô sinh: Bộ não kiểm soát gần như mọi cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả việc sản xuất hormone. Các khối u ảnh hưởng đến tuyến yên có thể tiết ra lượng hoóc môn cao hoặc ngăn chặn tuyến bình thường hoạt động. Đây là lý do tại sao nhiều phụ nữ bị khối u não không thể thụ thai hoặc sản xuất sữa sau khi sinh. 8. Mất thăng bằng: Một trong nhiều lĩnh vực mà thân não đóng vai trò quan trọng là chức năng vận động. Nếu bạn bắt đầu thấy đi lại khó khăn, đặc biệt là trong bóng tối và có xu hướng nghiêng về 1 bên, đây có thể là một trong những triệu chứng khối u não do khối u trong tiểu não, khu vực não chịu trách nhiệm cho sự cân bằng và phối hợp.

