8 bí quyết ngăn ngừa nếp nhăn giúp chị em giữ làn da tươi trẻ

Thực hiện những bước chăm sóc da cơ bản: Nếu bạn thực sự muốn làn da tươi trẻ, hãy bắt đầu với những điều thiết yếu: Tránh ánh nắng mặt trời; Sử dụng kem chống nắng; Mặc quần áo chống nắng; Không hút thuốc; Sử dụng dưỡng ẩm. Nằm ngửa khi ngủ: Nằm ngủ nghiêng một bên về lâu dài sẽ dẫn đến nếp nhăn trên má và cằm, còn nằm sấp sẽ tạo các nếp nhăn trên trán. Do vậy, tốt nhất bạn nên nằm ngửa khi ngủ để ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện. Ăn nhiều cá hồi: Cá hồi là nguồn protein dồi dào, một trong những nhân tố tạo nên làn da khỏe mạnh; đồng thời giàu axit béo omega-3. Các chuyên gia cho biết, các axit béo cần thiết nuôi dưỡng da, giúp da căng và trẻ trung, đồng thời giảm thiểu nếp nhăn. Đừng nheo mắt - hãy đeo kính: Bất kì biểu cảm nào mà bạn lặp lại nhiều lần (như nheo mắt) sẽ khiến các cơ mặt hoạt động quá mức và tạo các rãnh dưới da, dần phát triển thành nếp nhăn. Hãy đeo kính nếu bạn không nhìn rõ và đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời, đồng thời tránh nheo mắt. Đừng rửa mặt quá nhiều: Nước lấy đi độ ẩm và dầu tự nhiên giúp ngăn ngừa nếp nhăn của da. Nếu bạn rửa mặt quá nhiều, bạn đã lấy đi lớp bảo vệ của da mặt. Hãy sử dụng sữa rửa mặt có thành phần dưỡng ẩm hoặc gel rửa mặt. Đắp vitamin C: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C thúc đẩy da sản sinh collagen. Vitamin C bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UVA và UVB, giúp giảm mẩn đỏ, các chấm đen và da không đều màu. Bạn cần sử dụng loại mỹ phẩm chứa loại vitamin C phù hợp. Đậu nành bảo vệ da: Đậu nành có thể cải thiện đồng thời bảo vệ làn da của bạn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đậu nành khi thoa lên da hoặc sử dụng như thuốc bổ (không phải thực phẩm) có thể bảo vệ làn da khỏi và thậm chí chữa lành các tổn thương do các tia mặt trời gây ra. Đậu nành giúp cải thiện cấu trúc và độ bền của da, thậm chí cải thiện màu sắc da. Thay cà phê bằng cacao: Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cacao với hàm lượng cao hai chất chống oxy hóa (epicatechin và catechin) bảo vệ da khỏi tổn thương do ánh nắng mặt trời, cải thiện dòng lưu thông máu đến da, giữ ẩm, giúp da mịn màng hơn./.

