7 vật dụng độc hại ai cũng biết nhưng vẫn dùng hàng ngày

Những sản phẩm từ xốp: Chúng ta đều biết những vật dụng từ xốp không tốt cho môi trường và cả sức khỏe của con người. Xốp có chứa styrene - một hóa chất độc hại góp phần làm phát triển ung thư, giảm thị lực, thính giác và gây tổn thương hệ thần kinh. Những sản phẩm từ gỗ ép: Các nhà máy dùng một loại keo và nhựa có chứa urea-formaldehyde (chất thải ra formaldehyde) để dính những miếng gỗ ép lại với nhau. Chất này có thể bị phát tán ra bên ngoài khi môi trường nóng và ẩm có thể dẫn đến bệnh phổi, hen suyễn thậm chí là ung thư. Những sản phẩm chứa thành phần kháng khuẩn: Có nhiều nhà sản xuất sản phẩm kháng khuẩn sử dụng một chất gọi là triclosan. Chất này không chỉ có hại cho môi trường, nó còn có hại cho cả sức khỏe bạn nữa. Nhang muỗi: Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khói từ một cuộn nhang muỗi tương đương với khói của khoảng 75-137 điếu thuốc. Con số này có thể khiến bất cứ sinh vật sống nào, bao gồm cả con người, phát triển các loại bệnh phổi khác nhau. Chất khử mùi tạo hương: Hóa chất khử mùi này có chứa thành phần như terpen và ether glycol gốc ethylene. Thành phần thứ hai đã được công nhận là một hóa chất độc hại, còn thành phần thứ nhất sẽ trở thành hóa chất độc hại nếu như được tiếp xúc với ozone trong không khí. Băng phiến/long não: Băng phiến có lẽ là cách tốt nhất để bảo đảm quần áo của bạn không bị gián tấn công. Tuy nhiên, khí mà chúng phát ra rất nguy hiểm và có thể gây ra ung thư hoặc phá hủy các tế bào hồng cầu nếu tiếp xúc trong một thời gian dài. Các loại mỹ phẩm thiếu an toàn: Những loại hóa chất, chất tạo mùi và màu sắc trong các loại mỹ phẩm không an toàn có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh sản của con người.

*) Title do Kiến Thức biên tập lại

