7 thực phẩm hại tử cung phụ nữ nên tránh, ăn vào khác gì "nuôi" khối u

U xơ tử cung, giống như tăng sản vú của phụ nữ, là một loại mô phát triển trong tử cung. Khi nó xảy ra, nó có thể gây ra sự khởi phát của viêm cổ tử cung, dẫn đến tiết dịch âm đạo bất thường. U xơ tử cung chủ yếu là do estrogen quá mức trong cơ thể, có thể dẫn đến tăng sản tử cung, và khối lượng này sẽ thay đổi theo mức độ estrogen của cơ thể. Do đó, kiểm soát hàm lượng estrogen ở phụ nữ là giải pháp thiết yếu nhất để làm giảm u xơ tử cung. Trong cuộc sống bình thường, bệnh nhân bị u xơ tử cung nên chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh. Một số thực phẩm nên kiêng kị nếu không sẽ chẳng khác gì "nuôi" khối u. Đối với phụ nữ bị u xơ tử cung, nên hạn chế ăn hạt tiêu, hành tây, tỏi, rượu trắng và các thực phẩm cay khác. Nếu không, nó sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, tăng viêm, dẫn đến tăng u xơ tử cung. Táo tàu, đường nâu, sữa ong chúa, long nhãn,... tuy tốt cho phụ nữ bình thường nhưng đối với phụ nữ bị u xơ tử cung nên ăn càng ít càng tốt. Do những thực phẩm này chứa các hormone thực vật liên quan đến estrogen, chẳng hạn như isoflavone. Ăn những thực phẩm này tương đương với việc "nuôi dưỡng" u xơ tử cung, làm tình trạng tồi tệ hơn. Thực phẩm giàu chất béo bão hòa không nên được tiêu thụ bởi bệnh nhân u xơ. Những chất béo này có thể làm tăng mức estrogen, cho phép u xơ phát triển lớn hơn. Những thực phẩm này cũng làm cứng gan, khiến cơ thể khó phân hủy và tự loại bỏ các hormone dư thừa. Tốt nhất nên tránh thịt xông khói, xúc xích, lòng đỏ trứng, bơ và đồ ăn nhẹ nhiều chất béo như bánh quy và bánh ngọt. Thịt đỏ từ động vật có vú không được khuyến cáo cho những người bị u xơ. Những thực phẩm này có khả năng chứa nhiều hormone, bao gồm estrogen. Thay vào đó hãy ăn thịt trắng nạc để có nguồn protein. Đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà, soda, socola nằm trong danh sách thực phẩm cần tránh khi bạn bị u xơ tử cung. William E. Richardson thuộc Phòng khám Y tế Dự phòng Atlanta cảnh báo không nên uống những đồ uống này do nồng độ methylanthins cao, do đó, gây ra mức độ sinh hóa cao trong cơ thể có thể tạo thành khối u. Uống bất kỳ loại rượu nào cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Điều này có thể xảy ra vì rượu làm tăng mức độ hormone cần thiết cho u xơ phát triển. Rượu cũng có thể kích hoạt viêm. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ uống một hoặc nhiều loại bia, rượu mỗi ngày làm tăng nguy cơ bị u xơ hơn 50%. Tránh hoặc hạn chế rượu để giúp giảm nguy cơ của bạn. Phụ nữ có khối u xơ nên hạn chế tiêu thụ các sản phẩm sữa giàu chất béo như sữa nguyên kem, kem và bơ. Những sản phẩm này thường có nhiều hormone bổ sung có thể nuôi các khối u của bạn.

U xơ tử cung, giống như tăng sản vú của phụ nữ, là một loại mô phát triển trong tử cung. Khi nó xảy ra, nó có thể gây ra sự khởi phát của viêm cổ tử cung, dẫn đến tiết dịch âm đạo bất thường. U xơ tử cung chủ yếu là do estrogen quá mức trong cơ thể, có thể dẫn đến tăng sản tử cung, và khối lượng này sẽ thay đổi theo mức độ estrogen của cơ thể. Do đó, kiểm soát hàm lượng estrogen ở phụ nữ là giải pháp thiết yếu nhất để làm giảm u xơ tử cung. Trong cuộc sống bình thường, bệnh nhân bị u xơ tử cung nên chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh. Một số thực phẩm nên kiêng kị nếu không sẽ chẳng khác gì "nuôi" khối u. Đối với phụ nữ bị u xơ tử cung, nên hạn chế ăn hạt tiêu, hành tây, tỏi, rượu trắng và các thực phẩm cay khác. Nếu không, nó sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, tăng viêm, dẫn đến tăng u xơ tử cung. Táo tàu, đường nâu, sữa ong chúa, long nhãn,... tuy tốt cho phụ nữ bình thường nhưng đối với phụ nữ bị u xơ tử cung nên ăn càng ít càng tốt. Do những thực phẩm này chứa các hormone thực vật liên quan đến estrogen, chẳng hạn như isoflavone. Ăn những thực phẩm này tương đương với việc "nuôi dưỡng" u xơ tử cung, làm tình trạng tồi tệ hơn. Thực phẩm giàu chất béo bão hòa không nên được tiêu thụ bởi bệnh nhân u xơ. Những chất béo này có thể làm tăng mức estrogen, cho phép u xơ phát triển lớn hơn. Những thực phẩm này cũng làm cứng gan, khiến cơ thể khó phân hủy và tự loại bỏ các hormone dư thừa. Tốt nhất nên tránh thịt xông khói, xúc xích, lòng đỏ trứng, bơ và đồ ăn nhẹ nhiều chất béo như bánh quy và bánh ngọt. Thịt đỏ từ động vật có vú không được khuyến cáo cho những người bị u xơ. Những thực phẩm này có khả năng chứa nhiều hormone, bao gồm estrogen. Thay vào đó hãy ăn thịt trắng nạc để có nguồn protein. Đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà, soda, socola nằm trong danh sách thực phẩm cần tránh khi bạn bị u xơ tử cung . William E. Richardson thuộc Phòng khám Y tế Dự phòng Atlanta cảnh báo không nên uống những đồ uống này do nồng độ methylanthins cao, do đó, gây ra mức độ sinh hóa cao trong cơ thể có thể tạo thành khối u. Uống bất kỳ loại rượu nào cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh u xơ tử cung. Điều này có thể xảy ra vì rượu làm tăng mức độ hormone cần thiết cho u xơ phát triển. Rượu cũng có thể kích hoạt viêm. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ uống một hoặc nhiều loại bia, rượu mỗi ngày làm tăng nguy cơ bị u xơ hơn 50%. Tránh hoặc hạn chế rượu để giúp giảm nguy cơ của bạn. Phụ nữ có khối u xơ nên hạn chế tiêu thụ các sản phẩm sữa giàu chất béo như sữa nguyên kem, kem và bơ. Những sản phẩm này thường có nhiều hormone bổ sung có thể nuôi các khối u của bạn.