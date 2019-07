7 thói quen gây thiếu canxi trầm trọng có thể bạn vẫn mắc hàng ngày

1. Ăn quá mặn

Vị mặn của muối đến từ natri và natri có liên quan rất lớn đến canxi được bài tiết qua nước tiểu. Mỗi ngày ăn 6g muối, đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ mất đi khoảng 40-60g canxi. Người Việt thường có thói quen ăn mặn nên lượng muối mỗi ngày thường vượt quá giá trị khuyến cáo là 5g nhưng lượng canxi đi vào cơ thể lại không đủ tiêu chuẩn. Do đó, ăn ít muối cũng chính là một cách giúp cơ thể giữ canxi. 2. Không thích ăn rau xanh

Rau lá xanh, đặc biệt là rau xanh đậm, rất giàu canxi và giàu chất dinh dưỡng như kali, magiê và vitamin C, có thể thúc đẩy sự hấp thụ và sử dụng canxi. Tuy nhiên, rất nhiều người không thích ăn rau, điều này càng làm tăng nguy cơ bị loãng xương. Kiến nghị mọi người nên ăn các loại rau như rau bina, cải bắp, rau diếp, cải xoăn, tỏi tây, súp lơ xanh… để cung cấp đủ canxi cho cơ thể. 3. Ăn quá nhiều thịt

Nhiều người nghĩ rằng ăn canh xương có thể bổ sung canxi, tuy nhiên điều này là sai lầm, cơ thể bổ sung đủ lượng đạm thích hợp mới là điều kiện lí tưởng hấp thụ canxi. Tuy nhiên, khi nạp quá nhiều protein trong mỗi bữa ăn, tốc độ hấp thu canxi sẽ giảm, trong khi canxi bài tiết qua nước tiểu sẽ tăng lên, gây thiếu hụt canxi. Do đó, thói quen ăn quá nhiều thịt sẽ cản trở sự hấp thụ canxi. Để đảm bảo sức khỏe, chuyên gia khuyên bạn chỉ nên ăn 40-75 gram thịt mỗi ngày. 4. Uống không đủ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa được ví như "cửa hàng canxi" tự nhiên vì 100ml sữa chứa đến 104mg canxi. Các sản phẩm từ sữa không chỉ chứa hàm lượng canxi cao mà còn rất dễ hấp thụ. 5. Lười tập thể dục

Để thúc đẩy tốt hơn việc sử dụng canxi của xương, chúng ta cần kích thích xương thông qua tập thể dục. Do đó, mỗi ngày chúng ta phải tập thể dục ít nhất 30 phút. Ngoài thể dục nhịp điệu, các bộ môn như chạy bộ, yoga, đạp xe,... cũng là những môn thể thao tốt cho cơ thể. 6. Ăn kiêng để giảm cân

Điều đáng chú ý là chế độ ăn kiêng để giảm cân sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ và lưu trữ canxi, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đốt cháy chất béo mà còn ảnh hưởng đến cân bằng dinh dưỡng của cơ thể. Nếu cần thiết phải giảm cân nhanh, hãy chú ý việc bổ sung canxi cho cơ thể một cách hợp lý. 7. Ít tiếp xúc với ánh nắng

Da của chúng ta có thể tự tổng hợp vitamin D dưới ánh nắng mặt trời. Loại vitamin này giúp cơ thể chúng ta hấp thụ và sử dụng canxi tốt hơn. Vì vậy, mỗi ngày chỉ cần bỏ 20 phút “đắm mình” dưới ánh nắng mặt trời cũng là cách bổ sung canxi vừa an toàn lại hiệu quả. Tuy nhiên, mọi người cần phải chú ý, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng hoặc buổi chiều để không gây kích ứng da và tránh tình trạng say nắng.

