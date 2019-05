7 quan điểm sống "chuẩn không cần chỉnh" của phụ nữ thông minh

Phụ nữ nhất định phải thương lấy chính mình, xinh đẹp nhất có thể

Bạn có thể cười khẩy trước một người phụ nữ ăn mặc thật đẹp, tô son, xịt nước hoa chỉ để đi vứt rác. Vậy nhưng, bạn không hề biết rằng họ không hề “làm màu”, mà thực chất cô ấy yêu cái đẹp, không cho phép mình tuềnh toàng, xấu xí trước bất cứ ai.

Phụ nữ khôn ngoan yêu thương chính mình, nỗ lực để khiến bản thân trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn mỗi ngày. Nàng hiểu rằng, ngoại hình ưa nhìn, có tri thức là lợi thế lớn nhất của phái đẹp.

Ảnh minh họa. Hàng hiệu không làm nên giá trị con người, nhưng…



Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ dùng hàng nhái, nếu quá thích chiếc túi, đôi giày hay chiếc đầm đắt tiền họ sẽ chăm chỉ kiếm tiền để sở hữu nó thay vì mua một sản phẩm đạo nhái để lên mặt với đời. Cô ấy hiểu rằng, hàng hiệu không làm nên giá trị con người nhưng chính con người cần hiểu rõ giá trị của mình.

Hãy cho mình quyền được phù phiếm, được yêu thích những món đồ xa xỉ vì nó chẳng có gì sai trái cả.

Chăm sóc bản thân thật tốt: sức khỏe, sắc đẹp là tiên quyết

Thế kỷ 21 định nghĩa người phụ nữ hiện đại là khi cô ấy có thể tự lập, tự tin và chăm sóc bản thân trong mọi tình huống. Khi vừa tham gia công tác xã hội, vừa phải thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ, phái đẹp hiện đại sẽ phải đối mặt với muôn vàn áp lực lớn. Bởi vậy, chăm sóc bản thân không chỉ thể hiện sự trân trọng, yêu thương chính mình mà còn là kỹ năng cần thiết của tất cả phụ nữ hiện đại.

Dù bạn có béo một chút hay gầy một chút, bạn đang cô đơn hay đã có người yêu bên cạnh thì cũng phải luôn quyến rũ và xinh đẹp. Bạn xinh đẹp có nghĩa bạn đang tôn trọng chính bản thân mình và đặc biệt tôn trọng chính những người đối diện. Chỉ khi biết tự yêu bản thân mình bạn mới thật sự nhận được sự yêu thương từ người khác.

Không ngừng trau dồi nhân cách

Vẻ đẹp ngoại hình là điều không thể thiếu, nhưng vẻ đẹp tâm hồn lại càng không. “Tiên học lễ, hậu học văn” câu nói luôn đúng trong mọi thời đại. Trước khi trở thành một con người có tài, ta cần học cách trở thành một người có đức.

Học cách ứng xử là học cách sống ôn hòa với mọi người xung quanh, phù hợp với từng đối tượng: người lớn, trẻ nhỏ, gia đình, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, bạn trai, bạn gái,... Đây là nền tảng để xây dựng nhân cách của người con gái hiện đại.

Lên kế hoạch cho đời mình

Đừng sống nay biết nay, mà hãy sống nay biết mai. Phụ nữ thông minh luôn có những kế hoạch, dự định và khát khao để chinh phục trong tương lai. Họ ép bản thân mình phải phấn đấu để hiện thực hóa những hoài bão rất riêng tư.

Ví như mục tiêu có sự nghiệp ổn định, thăng tiến trong 5 năm tới. Đi du lịch Châu Âu với hội bạn thân, sở hữu nhà xe đứng tên mình luôn nằm trong đầu phụ nữ khôn ngoan.

Luôn trân quý gia đình

Với phụ nữ khôn ngoan, dù có kiếm được nhiều tiền, trở nên giàu có họ cũng không bao giờ chối bỏ xuất thân, gia đình của mình. Họ ra sức vun vén, hiếu thuận với mẹ cha, giúp anh chị em làm ăn để kinh tế gia đình khấm khá, cải thiện.

Chỉ cần gia đình an yên, hạnh phúc đã khiến họ yên tâm. Người đời dù ganh ghét, đố kỵ họ cũng chẳng màng đến.

Tự chủ tài chính - Bí quyết của hạnh phúc tròn đầy

Người phụ nữ hiện đại và thông minh hiểu rằng mình cần tự chủ trong cuộc sống để nắm lấy hạnh phúc bền vững, một hạnh phúc thực sự tròn đầy. Họ sẽ không để mình chìm trong suy nghĩ dựa vào gia đình hay “chàng trai” nào, đặc biệt là về mặt tài chính. Chỉ khi tự lập, ta mới hiểu hết được mọi cung bậc trong cuộc sống và ý nghĩa thực sự của nó.

Bởi vậy, hãy tự chủ tài chính và luôn sẵn sàng cho trường hợp tự đứng trên đôi chân của mình đối diện sự khắc nghiệt của cuộc sống, việc này đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát của bạn. Là người phụ nữ hiện đại, bạn cần có một công việc để làm, có một khoản thu nhập dù ít, dù nhiều nhưng ổn định. Bạn sẽ cảm thấy bản thân có giá trị hơn rất nhiều. Không có điều gì có thể hạnh phúc bằng việc được tiêu những đồng tiền do chính công sức mình tạo ra. Có tiền bạn tự do làm những điều mình thích, tự do mua sắm, thưởng thức những món ăn mới lạ, đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè. Bạn có thể có những khoản tiết kiệm, đầu tư sinh lãi và thậm chí là sở hữu một chiếc xe mới, một căn nhà và dần nâng cao đời sống bản thân. Làm việc hăng say, có thu nhập, làm chủ cuộc sống của mình. Hạnh phúc quá đi chứ!

Hãy cứ nghĩ đơn giản thế này "Nếu bạn muốn nhận được thương yêu công bằng, hãy công bằng cả trong mặt tài chính".

Trên tất cả, hãy biết cách tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Ai cũng chỉ sống một lần, nên hãy trân trọng điều đó và sử dụng thời gian và đối xử với bản thân mình sao cho xứng đáng nhất. Hãy học cách thành công, học cách yêu, học cách trải nghiệm, cho đi nhận lại và thư thái…Đó sẽ là cuộc sống trọn vẹn của một người phụ nữ hiện đại.

*)Title do Kiến Thức biên tập lại