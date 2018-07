7 quán bún bò Huế mấy thập kỷ danh tiếng ở Sài Gòn

Quán Út Hưng: Quán có tuổi đời hơn 20 năm, ban đầu là gánh bún vỉa hè, qua nhiều lần chuyển chỗ, nay nằm ở góc ngã tư đường Lý Chính Thắng giao với đường Bà Huyện Thanh Quan. Món bún bò ở đây được tiết lộ nấu theo công thức cổ truyền của làng An Cựu (Huế). Ảnh: @quinbeo. Nước lèo được nấu trong nồi nhôm đáy tròn, cổ eo, thân phình đúng kiểu Huế, thơm mùi sả. Ngoài bò bắp, bò tái, giò heo, tô bún ở đây còn có chả cua, chả tôm do quán tự làm. Ăn kèm bún là đĩa rau thơm, tía tô, bắp chuối... hợp khẩu vị người miền Nam. Địa chỉ: 113 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Mức giá trung bình: 50.000 đồng. Ảnh: @quinbeo, @rosebennet. Quán Ngự Bình: Quán chuyên về các món Huế, nên ở đây phục vụ nhiều món ngon của đất Cố đô như bánh bèo, bánh ướt tôm thịt, bánh khoái… Song, bún bò Huế quán Ngự Bình vẫn được đánh giá là nổi bật và được nhiều người chọn thưởng thức vì cho rằng nơi đây giữ vị Huế xưa đến mức… bảo thủ! Ảnh: @akpumper. Tô bún ở đây chỉ có bò bắp và giò heo, rắc thêm ít rau răm và hành. Quán không có rau sống ăn kèm bún, nên có thể "phiền lòng" nhiều người Sài Gòn, tuy nhiên lại được yêu thích bởi người gốc Huế. Nước bún trong và thanh. Địa chỉ: 82 Cư xá Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Mức giá trung bình: 70.000 đồng. Không gian quán khá ấm cúng, yên tĩnh. Ảnh: @doiratngon, @tondurit. Quán 31: Quán bún bò Huế trên đường Mạc Đĩnh Chi rợp bóng hàng sao này đã có từ năm 1989. Tô bún bò ở đây thơm mùi ruốc, sả. Nước lèo được hầm từ thịt heo, thịt bò chứ không dùng xương bò, thường có vị đằm hơn và không ngọt như nhiều quán khác. Ảnh: @_jezc, @annie.le94.Bún bò Huế của quán 31 có chả bò, chả lụa, không có chả cua, chả tôm. Nhiều khách ruột đến đây thường gọi thêm chén gân bò, vì gân có vị thấm và mềm. Địa chỉ: 31 Mạc Đĩnh Chi, quận 1. Mức giá trung bình: 40.000 đồng. Ảnh: Marky815 YY, @vydaisy_phan. Quán Hạnh: Quán do một người Huế gốc làm chủ, bán gần 30 năm nay. Bún bò Huế ở đây có vị đậm đà, nước dùng thanh và ngọt tự nhiên. Bạn có thể lựa chọn từ bò bắp, giò heo, bò tái, bò gân, cho đến các loại chả như chả cây, chả đòn, chả cua cho phần bún của mình. Ảnh: @hongphuc. Sợi bún của quán Hạnh nhỏ vừa, mềm muốt. Nhiều thực khách còn rất thích vị sa tế ở đây. Địa chỉ: 135 Bành Văn Trân, quận Tân Bình. Mức giá trung bình: 45.000 đồng. Ảnh: @2kismet, @kevvydao. Quán Đông Ba: Có từ những năm 2000, quán bún bò Huế này nằm ở trung tâm quận 1, nên được nhiều du khách nước ngoài tìm đến thưởng thức. Phần bún thập cẩm ở đây có thịt bò, giò heo, chả cua, chả quế... Ảnh: @mihowtw, Judy Yueh Ling Song. Ngoài phục vụ bún bò Huế, quán còn có các món bánh như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít và bánh canh cá lóc chả cua. Địa chỉ: 110A Nguyễn Du, quận 1. Mức giá trung bình: 70.000 đồng. Ảnh: Vương Hạo Tín. Bún Bò Gánh: Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cứ ngỡ đây là một nhà hàng hơn là một quán ăn. Đây là một trong những quán bún bò Huế có tiếng ở Sài Gòn nhiều năm qua. Bạn có thể chọn giò heo, bò nạm, bò bắp, bò gân, hay chả tôm, chả cua tùy theo ý thích. Ảnh: @dhangng_. Bún Bò Gánh còn có những đặc sản khác của Huế như các loại bánh Huế, các loại chè Huế - từ chè lạnh đến chè nóng. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát, nằm trên đường một chiều nên cần chú ý để tránh bỏ lỡ. Địa chỉ: 110 Lý Chính Thắng, quận 3. Mức giá trung bình: 40.000 đồng. Ảnh: @milan.thien. Quán Nam Giao: Quán bún bò Huế này có từ năm 1991, ban đầu chỉ là gánh bán ở vỉa hè Sài Gòn. Hiện, quán nằm ở khu phố Tây quận 1, nên nhiều khách du lịch nước ngoài thường ghé đây check-in. Ảnh: @ ivys_life. Quán Nam Giao có hành và ớt ngâm ăn kèm bún nên cũng khá bắt vị, không ngán. Bên cạnh bún bò Huế, ở đây còn có mì quảng, các loại bánh như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc... Địa chỉ: 248 Bùi Viện, quận 1. Mức giá trung bình: 75.000 đồng. Ảnh: @feheart.

Quán Út Hưng: Quán có tuổi đời hơn 20 năm, ban đầu là gánh bún vỉa hè, qua nhiều lần chuyển chỗ, nay nằm ở góc ngã tư đường Lý Chính Thắng giao với đường Bà Huyện Thanh Quan. Món bún bò ở đây được tiết lộ nấu theo công thức cổ truyền của làng An Cựu (Huế). Ảnh: @quinbeo. Nước lèo được nấu trong nồi nhôm đáy tròn, cổ eo, thân phình đúng kiểu Huế, thơm mùi sả. Ngoài bò bắp, bò tái, giò heo, tô bún ở đây còn có chả cua, chả tôm do quán tự làm. Ăn kèm bún là đĩa rau thơm, tía tô, bắp chuối... hợp khẩu vị người miền Nam. Địa chỉ: 113 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Mức giá trung bình: 50.000 đồng. Ảnh: @quinbeo, @rosebennet. Quán Ngự Bình: Quán chuyên về các món Huế, nên ở đây phục vụ nhiều món ngon của đất Cố đô như bánh bèo, bánh ướt tôm thịt, bánh khoái… Song, bún bò Huế quán Ngự Bình vẫn được đánh giá là nổi bật và được nhiều người chọn thưởng thức vì cho rằng nơi đây giữ vị Huế xưa đến mức… bảo thủ! Ảnh: @akpumper. Tô bún ở đây chỉ có bò bắp và giò heo, rắc thêm ít rau răm và hành. Quán không có rau sống ăn kèm bún, nên có thể "phiền lòng" nhiều người Sài Gòn, tuy nhiên lại được yêu thích bởi người gốc Huế. Nước bún trong và thanh. Địa chỉ: 82 Cư xá Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Mức giá trung bình: 70.000 đồng. Không gian quán khá ấm cúng, yên tĩnh. Ảnh: @doiratngon, @tondurit. Quán 31: Quán bún bò Huế trên đường Mạc Đĩnh Chi rợp bóng hàng sao này đã có từ năm 1989. Tô bún bò ở đây thơm mùi ruốc, sả. Nước lèo được hầm từ thịt heo, thịt bò chứ không dùng xương bò, thường có vị đằm hơn và không ngọt như nhiều quán khác. Ảnh: @_jezc, @annie.le94. Bún bò Huế của quán 31 có chả bò, chả lụa, không có chả cua, chả tôm. Nhiều khách ruột đến đây thường gọi thêm chén gân bò, vì gân có vị thấm và mềm. Địa chỉ: 31 Mạc Đĩnh Chi, quận 1. Mức giá trung bình: 40.000 đồng. Ảnh: Marky815 YY, @vydaisy_phan. Quán Hạnh: Quán do một người Huế gốc làm chủ, bán gần 30 năm nay. Bún bò Huế ở đây có vị đậm đà, nước dùng thanh và ngọt tự nhiên. Bạn có thể lựa chọn từ bò bắp, giò heo, bò tái, bò gân, cho đến các loại chả như chả cây, chả đòn, chả cua cho phần bún của mình. Ảnh: @hongphuc. Sợi bún của quán Hạnh nhỏ vừa, mềm muốt. Nhiều thực khách còn rất thích vị sa tế ở đây. Địa chỉ: 135 Bành Văn Trân, quận Tân Bình. Mức giá trung bình: 45.000 đồng. Ảnh: @2kismet, @kevvydao. Quán Đông Ba: Có từ những năm 2000, quán bún bò Huế này nằm ở trung tâm quận 1, nên được nhiều du khách nước ngoài tìm đến thưởng thức. Phần bún thập cẩm ở đây có thịt bò, giò heo, chả cua, chả quế... Ảnh: @mihowtw, Judy Yueh Ling Song. Ngoài phục vụ bún bò Huế, quán còn có các món bánh như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít và bánh canh cá lóc chả cua. Địa chỉ: 110A Nguyễn Du, quận 1. Mức giá trung bình: 70.000 đồng. Ảnh: Vương Hạo Tín. Bún Bò Gánh: Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cứ ngỡ đây là một nhà hàng hơn là một quán ăn. Đây là một trong những quán bún bò Huế có tiếng ở Sài Gòn nhiều năm qua. Bạn có thể chọn giò heo, bò nạm, bò bắp, bò gân, hay chả tôm, chả cua tùy theo ý thích. Ảnh: @dhangng_. Bún Bò Gánh còn có những đặc sản khác của Huế như các loại bánh Huế, các loại chè Huế - từ chè lạnh đến chè nóng. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát, nằm trên đường một chiều nên cần chú ý để tránh bỏ lỡ. Địa chỉ: 110 Lý Chính Thắng, quận 3. Mức giá trung bình: 40.000 đồng. Ảnh: @milan.thien. Quán Nam Giao: Quán bún bò Huế này có từ năm 1991, ban đầu chỉ là gánh bán ở vỉa hè Sài Gòn. Hiện, quán nằm ở khu phố Tây quận 1, nên nhiều khách du lịch nước ngoài thường ghé đây check-in. Ảnh: @ ivys_life. Quán Nam Giao có hành và ớt ngâm ăn kèm bún nên cũng khá bắt vị, không ngán. Bên cạnh bún bò Huế, ở đây còn có mì quảng, các loại bánh như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc... Địa chỉ: 248 Bùi Viện, quận 1. Mức giá trung bình: 75.000 đồng. Ảnh: @feheart.