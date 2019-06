7 món đồ uống đơn giản tăng cường năng lượng cho ngày hè nóng bức

Sữa và chà là: Vài quả chà là khô ngâm với sữa trong 12 tiếng sẽ là món ăn cung cấp cho bạn nguồn năng lượng cần thiết và duy trì nồng độ đường huyết ổn định. Nước mơ: Nước mơ chứa hàm lượng vitamin A dồi dào, đồng thời có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Nước chanh bạc hà: Giàu vitamin C và chất xơ, nước chanh bạc hà mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu và tiếp sức cho cơ thể. Sinh tố chuối: Chuối giàu kali, chất xơ, vitamin C và B6. Hãy xay 1-2 quả chuối cùng với sữa. Thức uống này giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Sữa hạnh nhân: Ngâm 10-12 hạt hạnh nhân với nước và để qua đêm, sau đó bóc vỏ lụa, xay hạnh nhân với một ly sữa ít béo, thêm một thìa mật ong. Sữa hạnh nhân là thức uống lành mạnh bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nước ép táo và cà chua: Giàu vitamin, sắt và chất xơ, nước ép táo và cà chua cũng là một thức uống giúp tăng cường năng lượng. Bạn hãy cắt nhỏ táo và cà chua, cho thêm một ly nước, một chút nước cốt chanh và một thìa mật ong để xay cùng. Nước ép cam và bưởi: Vitamin C có trong cam và bưởi có khả năng ngăn ngừa oxy hóa, tăng khả năng phục hồi của vết thương và ngăn nhiễm trùng…/.

