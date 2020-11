7 mẹo làm đẹp không nên thử kẻo tổn thương làn da của bạn

Lạm dụng mặt nạ lột: Chuyên gia thẩm mỹ được cấp giấy phép - Evie Reyna - chia sẻ trên Insider: "Làn da bị co kéo thường xuyên khi dùng mặt nạ lột có thể làm mất độ đàn hồi, dẫn đến chảy xệ". Bên cạnh đó, mặt nạ lột còn dễ gây kích ứng với da nhạy cảm, da đang bị mụn trứng cá… Ảnh: Truepic, The Zoe Report. Tẩy tế bào chết bằng baking soda: Làn da tự nhiên mang tính acid, trong khi baking soda có tính kiềm cao. Nó sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ da, ảnh hưởng đến độ pH trên da dẫn đến kích ứng, nổi mụn và dễ nhiễm trùng. Ảnh: Pinterest, Healthline. Thoa nước cốt chanh để trị vết thâm: Theo SELF, chất citric acid trong chanh giúp tẩy tế bào chết, làm mờ dần các vết thâm, nám. Mặc dù vậy, nó có thể khắc nghiệt đối với da. Bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận ở New York (Mỹ) cho biết: "Nước chanh dễ gây bỏng rát, khiến da bị tăng sắc tố và trở nên quá mẫn cảm. Trong chanh còn chứa psoralen - chất hóa học khiến da phản ứng mạnh với ánh nắng mặt trời". Ảnh: Getty. Đắp mặt nạ lòng trắng trứng: Lòng trắng trứng là nguyên liệu quen thuộc trong những loại mặt nạ tự làm. Tuy nhiên, lòng trắng trứng sống chứa salmonella - một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Nếu vô tình ăn phải vi khuẩn này trong lúc thoa lên mặt, nó sẽ gây rắc rối cho dạ dày của bạn. Ảnh: Fitgirlcode. Sử dụng bột quế: Bột quế, đường nâu thường được sử dụng trong công thức tẩy tế bào chết. Quế mang tính cay, nóng sẽ khiến da mặt dễ bị kích ứng, bỏng rát và mẩn đỏ. Ảnh: 365 Beauty Tips. Bôi kem đánh răng lên nốt mụn: Kem đánh răng giúp làm khô đầu mụn tạm thời nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng. Nó chứa một số thành phần không có lợi cho làn da như baking soda, peroxide, tinh dầu bạc hà… Ảnh: Cosmopolitan. Làm se da bằng nước cây phỉ: Nước chiết xuất từ vỏ, lá cây phỉ là chất chống viêm tự nhiên. Nó được sử dụng trong các công thức tự làm se da ở nhà. Tuy vậy, nước cây phỉ thường được chưng cất bằng cồn hoặc dùng cồn làm chất bảo quản. Cồn khiến da bị khô, bong tróc. Bên cạnh đó, hương thơm trong nước cây phỉ đến từ eugenol - một chất gây kích ứng mạnh. Ảnh: SheKnows.

Lạm dụng mặt nạ lột: Chuyên gia thẩm mỹ được cấp giấy phép - Evie Reyna - chia sẻ trên Insider: "Làn da bị co kéo thường xuyên khi dùng mặt nạ lột có thể làm mất độ đàn hồi, dẫn đến chảy xệ". Bên cạnh đó, mặt nạ lột còn dễ gây kích ứng với da nhạy cảm, da đang bị mụn trứng cá… Ảnh: Truepic, The Zoe Report. Tẩy tế bào chết bằng baking soda: Làn da tự nhiên mang tính acid, trong khi baking soda có tính kiềm cao. Nó sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ da, ảnh hưởng đến độ pH trên da dẫn đến kích ứng, nổi mụn và dễ nhiễm trùng. Ảnh: Pinterest, Healthline. Thoa nước cốt chanh để trị vết thâm: Theo SELF, chất citric acid trong chanh giúp tẩy tế bào chết, làm mờ dần các vết thâm, nám. Mặc dù vậy, nó có thể khắc nghiệt đối với da. Bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận ở New York (Mỹ) cho biết: "Nước chanh dễ gây bỏng rát, khiến da bị tăng sắc tố và trở nên quá mẫn cảm. Trong chanh còn chứa psoralen - chất hóa học khiến da phản ứng mạnh với ánh nắng mặt trời". Ảnh: Getty. Đắp mặt nạ lòng trắng trứng: Lòng trắng trứng là nguyên liệu quen thuộc trong những loại mặt nạ tự làm. Tuy nhiên, lòng trắng trứng sống chứa salmonella - một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Nếu vô tình ăn phải vi khuẩn này trong lúc thoa lên mặt, nó sẽ gây rắc rối cho dạ dày của bạn. Ảnh: Fitgirlcode. Sử dụng bột quế: Bột quế, đường nâu thường được sử dụng trong công thức tẩy tế bào chết. Quế mang tính cay, nóng sẽ khiến da mặt dễ bị kích ứng, bỏng rát và mẩn đỏ. Ảnh: 365 Beauty Tips. Bôi kem đánh răng lên nốt mụn: Kem đánh răng giúp làm khô đầu mụn tạm thời nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng. Nó chứa một số thành phần không có lợi cho làn da như baking soda, peroxide, tinh dầu bạc hà… Ảnh: Cosmopolitan. Làm se da bằng nước cây phỉ: Nước chiết xuất từ vỏ, lá cây phỉ là chất chống viêm tự nhiên. Nó được sử dụng trong các công thức tự làm se da ở nhà. Tuy vậy, nước cây phỉ thường được chưng cất bằng cồn hoặc dùng cồn làm chất bảo quản. Cồn khiến da bị khô, bong tróc. Bên cạnh đó, hương thơm trong nước cây phỉ đến từ eugenol - một chất gây kích ứng mạnh. Ảnh: SheKnows.