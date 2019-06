7 loại "siêu thực phẩm" cho phụ nữ sau sinh mổ nhanh khỏe

Một số người cho rằng mẹ mới sinh nên ăn thức ăn đặc sau khi phẫu thuật, một số người khác lại cho rằng điều đó là không nên. Vì vậy, chính xác những gì mà mẹ cần ăn sau sinh mổ sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây.

Vai trò của dinh dưỡng đối với mẹ sau sinh mổ

Dinh dưỡng giúp tăng tốc quá trình lành vết mổ và cải thiện mức năng lượng của mẹ sau sinh. Tiếp tục ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm: Protein, vitamin, carbohydrate và sắt giống như mẹ đã ăn trong thời gian mang thai.

Vừa phẫu thuật xong chỉ nên ăn thức ăn dễ tiêu, thanh đạm - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể tiếp tục trở lại chế độ ăn uống bình thường (ăn cơm, bún, phở…) khi không còn cảm giác đau và hệ thống tiêu hóa đã trở lại bình thường.

2. Protein

Protein hỗ trợ sự phát triển của các mô tế bào mới và giúp quá trình lành thương nhanh hơn. Thực phẩm giàu protein tạo điều kiện cho việc sửa chữa mô và duy trì sức mạnh cơ bắp sau phẫu thuật.

Mẹ có thể ăn cá, trứng, thịt gà, thực phẩm từ sữa, thịt, đậu Hà Lan, đậu khô và các loại hạt. Những thực phẩm này dễ tiêu hóa, đặc biệt là trong thời gian phục hồi cơ thể. Cá chứa axit béo omega-3 và trứng cung cấp kẽm có lợi cho sức khỏe.

3. Vitamin C

Vitamin C tăng tốc quá trình phục hồi và chống lại nhiễm trùng. Bản chất chống oxy hóa của vitamin C giúp cơ thể sửa chữa các mô. Vậy sau sinh mổ nên ăn quả gì để bổ sung vitamin? Mẹ có thể ăn rất nhiều trái cây như cam, dưa, đu đủ, dâu tây, bưởi... để nhận được nguồn vitamin C tự nhiên.

Mức vitamin C hàng ngày được đề nghị là 1800mg cho mẹ nuôi con bú tuổi từ 16 - 18 tuổi và 2000mg cho mẹ trên 19 tuổi.

4. Sắt

Sắt rất cần thiết để duy trì nồng độ hemoglobin và lấy lại máu mà sản phụ đã mất trong quá trình sinh nở. Ngoài ra, sắt còn hỗ trợ trong hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Thực phẩm giàu chất sắt bao gồm: lòng đỏ trứng, thịt đỏ, hàu, quả sung, gan bò, đậu khô và trái cây khô. Tuy nhiên, hạn chế lượng sắt trong giai đoạn vừa sinh mổ xong, vì lượng sắt dư thừa có thể gây táo bón.

Chế độ ăn uống được khuyến nghị đối với sắt là 10mg mỗi ngày đối với phụ nữ từ 14 - 18 tuổi và 9mg mỗi ngày cho những bà mẹ ngoài 19 tuổi.

5. Canxi

Canxi giúp thư giãn cơ bắp, tăng cường sức khỏe xương và răng, ngăn ngừa loãng xương và hỗ trợ đông máu. Nguồn canxi tốt là: sữa, sữa chua, phô mai, đậu phụ, cải xoăn và rau bina. Sữa không chỉ là một nguồn canxi tuyệt vời mà còn thúc đẩy sản xuất sữa mẹ. Sữa chua cung cấp cho cơ thể cả canxi và kẽm.

Lượng canxi khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ cho con bú ở độ tuổi 14 - 18 là 1.300mg và đối với những bà mẹ ngoài 19 tuổi là 1.000mg mỗi ngày. Trong thời gian cho con bú, khoảng 250 - 350mg canxi sẽ được truyền sang trẻ sơ sinh. Do đó, mẹ cần 3 cốc sữa hoặc ít nhất 500ml sữa mỗi ngày.

6. Chất xơ

Sau sinh mổ, sản phụ vẫn chưa thể vận động nhiều, do đó rất dễ bị táo bón. Chất xơ sẽ giúp mẹ giảm táo bón, giảm việc gây ra áp lực không đáng có lên vết mổ và vết thương. Nguồn chất xơ phong phú là trái cây và rau sống.

Rau xanh như bông cải xanh, rau bina, bầu, đậu, củ sen… là nguồn cung cấp vitamin A, C, sắt, canxi, chất xơ và chất chống oxy hóa, đây là những thực phẩm tốt cho cả mẹ và bé.

7. Nước

Uống nhiều nước rất quan trọng để tránh tình trạng mất nước và táo bón. Hỗ trợ hydrat hóa, giúp nhu động ruột trơn tru và phục hồi nhanh sau phẫu thuật. Bà mẹ sau sinh cần tiêu thụ ít nhất 8 đến 10 ly nước mỗi ngày, bao gồm cả các chất lỏng như: sữa ít béo, nước ép cam (không đường), trà thảo dược, nước dừa, bơ sữa và súp.

Nước rất cần thiết, đặc biệt là khi mẹ đang nuôi con nhỏ, vì việc cho con bú có thể khiến bà mẹ cảm thấy khát thường xuyên.

Một số thực phẩm đặc biệt thích hợp cho mẹ sau sinh mổ

1. Yến mạch

Bữa ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng với yến mạch, hạt chia, sữa tươi và dâu tây - Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch là một nguồn cung cấp sắt, canxi, protein, carbohydrate và chất xơ. Hàm lượng chất xơ cao làm giảm táo bón và hỗ trợ tiêu hóa. Mẹ có thể kết hợp yến mạch cùng với sữa, trái cây khô, các loại hạt hoặc một số loại trái cây tươi như táo, chuối hoặc xoài để tạo ra một bữa ăn nhẹ lành mạnh.