7 loại rau giàu canxi hơn cả tôm, cá

Giá đỗ



Theo ước tính, trong 100g giá đỗ sẽ có tới 38g canxi và các vitamin khác như B2, B6, E, C, PP… Thành phần giá đỗ có chứa hoạt chất phyto-oestrogen và isoflavon, 2 hợp chất này có tác dụng kích thích hình thành tế bào tạo xương, giảm tỉ lệ hao xương, bảo vệ và chống lại thoái hóa xương khớp. Súp lơ



Trong súp lơ (bông cải xanh) chứa nhiều canxi và vitamin A, C, K, rất tốt cho việc phát triển và phòng chống loãng xương. Loại rau giàu canxi này được coi là “thuốc bổ” dành cho những cô nàng “nấm lùn”. Rau dền



Các nhà nghiên cứu cho rằng hàm lượng canxi trong rau dền cao hơn hẳn so với sữa bò. Không chỉ vậy, lượng vitamin K dồi dào trong rau dền giúp cơ thể hấp thụ canxi một cách hiệu quả. Nấm hương



Từng được mệnh danh là “vua của các loại rau khô” nấm hương là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt là những người bị loãng xương và muốn phát triển chiều cao bởi trong 100g nấm hương thì có 180mg canxi. Cải chip



Rau cải chip nằm trong top những thực phẩm giàu canxi được các nhà nghiên cứu khuyên dùng. Ngoài giàu canxi thì trong rau cải chíp còn chứa nhiều A, C, sắt, kali, axit folic, beta carotene… rất tốt cho cơ bắp và giúp dây thần kinh luôn khỏe mạnh. Cải xoăn



Cải xoăn cùng họ với cải bắp là bột loại rau cực tốt cho sức khỏe. Các loại rau lá xanh rất giàu canxi và cải xoăn không phải là một ngoại lệ. một bát cải xanh nấu chính có thể cung cấp 245 mg hoặc 24% DV canxi. Trong thực tế,loại rau này đồng thời cũng là một cỗ máy dinh dưỡng cung cấp 206% DV của vitamin A, 134% DV của vitamin C và 684% DV của vitamin K. Trong cải xoăn cũng chứa nhiều loại đồng, sắt, kali, phốt pho và mangan. Chính vì vậy, việc bô sung cải xoăn vào chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp cơ thể hấp thu thêm nhiều dưỡng chất. Cần tây

Cần tây cung cấp một lượng vitamin K và canxi dồi dào cho quá trình phát triển xương. Ngoài ra trong cần tây còn có nhiều mannitol, axit amin, inositol giúp làm tăng khả năng tuần hoàn máu, tăng khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

