7 kiểu tóc thời thượng dự đoán cực hot nửa cuối năm 2018

Kiểu tóc buộc nửa đầu

Không còn quá xa lạ đối với những cô gái năng động, trẻ trung, kiểu tóc buộc nửa đầu chính là xu hướng dự đoán sẽ rất được ưa chuộng nửa năm sau. Cách tạo kiểu tóc này vẫn giữ được nét nữ tính, điệu đà lại mang chút tinh nghịch, phá cách và tràn đầy năng lượng. Nhờ điểm này mà tóc buộc nửa đầu chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Thời điểm giữa năm với tiết trời oi bức như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho kiểu tóc này quay trở lại, tạo thành cơn sốt trong giới thời trang, đặc biệt là phụ nữ hiện đại, theo đuổi hình ảnh cá tính. Kiểu tóc dài xoăn màu trầm

Vào tầm tháng 8, 9, khi mùa hạ đã qua, sắc thu dần đến, vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng, điệu đà và có phần gợi cảm của kiểu tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng rất phù hợp. Đặc biệt, thời điểm nửa cuối năm, những màu sắc như nâu trầm, nâu hạt dẻ, nâu đỏ hay đen truyền thống được nhiều phụ nữ chọn lựa để nhuộm tóc hơn. Những điều này giúp tóc dài uốn xoăn gợn trở nên hot vào khoảng cuối năm. Kiểu tóc ngắn ngang vai

Từ 2 năm trở lại đây, tóc ngắn ngang vai luôn nằm trong top những kiểu tóc được phụ nữ chọn lựa nhiều nhất. Do đó, không có gì lạ khi kiểu tóc này vẫn nằm trong top 7 xu hướng nửa cuối năm 2018. Tóc ngắn ngang vai là lựa chọn an toàn, đủ để phụ nữ thay đổi diện mạo nhưng vẫn giữ được vẻ đằm thắm, điệu đà vốn có. Kiểu tóc mái ngố

Nếu là tín đồ của xu hướng làm đẹp, thời trang Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ không còn xa lạ đối với kiểu tóc mái ngắn trên chân mày này. Nhờ sự phá cách về độ dài, kiểu tóc này mang đến vẻ đẹp phá phách, tinh nghịch và tươi trẻ cho phụ nữ. Do đó, nếu đang có ý định thay đổi diện mạo trong thời gian sắp tới, đây sẽ là lựa chọn khá tuyệt vời. Kiểu tóc ngắn trên cằm

Nếu bạn là cô nàng có cá tính mạnh mẽ, cực kỳ năng động, tóc ngắn trên cằm chính là xu hướng tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khuôn mặt mà bạn nên chọn lựa cách tạo kiểu sao cho phù hợp nhất, chẳng hạn như duỗi, uốn hay giữ tự nhiên. Kiểu tóc mái thưa uốn nhẹ

Nếu tóc mái thưa đã quá quen thuộc suốt nhiều năm qua thì cách uốn xoăn nhẹ sẽ giúp thay mới hoàn hảo. Khi cắt kiểu tóc mái này, chắc chắn bạn sẽ trông rất ngọt ngào, đáng yêu và tươi tắn. Kiểu tóc tém duỗi cúp

Nhờ duỗi cúp nên kiểu tóc tém cá tính, mạnh mẽ này trở nên nhẹ nhàng, nữ tính hơn hẳn. Đây chính là một trong những kiểu tóc được dự đoán sẽ rất hot từ cuối năm 2018 đến đầu năm sau.

