7 cách làm đẹp trên mạng chớ dại làm theo kẻo rước họa vào thân

1. Dùng dầu dừa như kem dưỡng ẩm



Có nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh việc dầu dừa có hữu ích trong việc làm đẹp, chăm sóc da hay không? Tin tốt với bạn, dầu dừa tốt cho sức khỏe nếu bạn sử dụng để nấu ăn hoặc có khả năng dưỡng ẩm những vùng da khô trên cơ thể như khuỷu tay, đầu gối,…

Nhưng sẽ rất sai lầm nếu bạn sử dụng như một loại kem dưỡng ẩm cho mặt. Dầu dừa sẽ tạo một lớp màng bít tắc lỗ chân lông gây ra mụn. 2. Tẩy da chết bằng chanh



Nếu không muốn làn da trở nên nhăn nheo khô ráp thì hãy cứ áp dụng phương pháp làm đẹp vô lý này. Nước cốt chanh có tính axit cao sẽ khiến làn da bị bào mòn, nhạy cảm khi tiếp xúc trực tiếp. Hậu quả của việc tẩy da chết bằng nước chanh là làn da trở nên yếu ớt, bắt nắng thậm chí lão hóa sớm. 3. Tẩy tế bào chết bằng đường, muối, baking soda



Những nguyên liệu này thường xuất hiện trong các sản phẩm tẩy da chết handmade, được nhiều phái đẹp yên tâm sử dụng do nghĩ rằng chúng an toàn.

Theo nghiên cứu, bề mặt của 3 sản phẩm này rất thô, có nhiều cạnh sắc gây ra các tổn thương cho làn da đặc biệt khi kết hợp với việc massage. 4. Bôi kem đánh răng lên vết mụn



Có nhiều sản phẩm kem đánh răng chứa Sodium Lauryl Sulfate - là 1 chất hoạt động thường dễ bắt gặp trong dầu gội, xà phòng và kem đánh răng nhằm tạo hiệu ứng bọt. Đây là 1 chất gây kích ứng mạnh, có thể khiến hàng rào chức năng bảo vệ da bị suy yếu, lấy đi lớp lipids tự nhiên khỏi da, phá hủy các rào cản, khiến da dễ bị kích thích bởi các yếu tố bên ngoài.

Hoạt chất này nếu để tiếp xúc với môi trong thời gian dài còn có thể gây hiện tượng môi khô nứt, kích ứng, thậm chí gây hiện tượng viêm đỏ nặng vùng da quanh miệng. 5. Lột mụn đầu đen

Mụn đầu đen là kẻ thù của không ít chị em phụ nữ và ai cũng muốn loại trừ triệt để chúng. Tuy nhiên, phương pháp mà đa số mọi người lựa chọn chính là dùng các loại gel hoặc miếng dán trực tiếp lấy chúng ra khỏi lỗ chân lông.



Việc lột mụn như vậy không những gây tổn thương bề mặt da, khiến lỗ chân lông bị to mà còn khiến mụn đầu đen quay trở lại với tốc độ nhanh hơn. 6. Dùng giấm táo làm nước hoa hồng



Cũng như nước chanh, giấm táo có tính axit mạnh, mặc dù được pha loãng nhưng nếu dùng hằng ngày da sẽ trở nên nhạy cảm hơn do bị lấy hết độ ẩm cần thiết, trở nên khô ráp dễ kích ứng. 7. Lòng trắng trứng làm đẹp cho mọi loại da



Nhiều chị em cho rằng các nguyên liệu từ thiên nhiên có thể phù hợp cho mọi loại da là hoàn toàn sai lầm. Lòng trắng trứng vốn được xem là thần dược trong việc chống lão hóa, làm săn chắc da nhưng không hẳn vậy. Với những bạn có làn da khô, việc sử dụng mặt nạ lòng trắng trứng càng khiến làn da khô, nhạy cảm hơn trước.

