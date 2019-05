7 bước để giảm cân an toàn và hiệu quả

Những cách giảm cân “cấp tốc” đã gây nên nhiều tác hại đối với sức khỏe. Vì vậy để giảm cân an toàn, mọi người nên xây dựng một lộ trình khoa học để có một vóc dáng lý tưởng, cơ thể khỏe mạnh.

Giảm cân đang là xu hướng và nhu cầu của rất nhiều người, đặc biệt là phái đẹp. Để đạt hiệu quả nhanh nhất, nhiều người đang chọn sử dụng các loại thực phẩm chức năng hay trà giảm cân. Tuy nhiên, những cách giảm cân “cấp tốc” đã gây nên nhiều tác hại đối với sức khỏe. Vì vậy để giảm cân an toàn, mọi người nên xây dựng một lộ trình khoa học để có một vóc dáng lý tưởng, cơ thể khỏe mạnh.

Chọn các bài tập thể dục nhẹ nhàng, vui vẻ là cách để duy trì thói quen này mỗi ngày

Đặt mục tiêu thực tế



Một số người muốn giảm cân nhanh chóng sẽ cắt giảm lượng calo tối đa, khiến các sinh hoạt thường ngày đảo lộn, họ luôn cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù giảm calo dẫn đến giảm cân, nhưng thiếu hụt calo quá lớn khiến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, rối loạn chức năng trao đổi chất và suy giảm hệ miễn dịch.

Thay vì giữ mục tiêu sáu múi hoặc vòng eo con kiến, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Viết ra trọng lượng bạn muốn đạt được là bao nhiêu và tính toán sẽ mất bao lâu để đạt kết quả như vậy. Sau đó, chia thành các mục tiêu nhỏ hơn để có thể dễ dàng thực hiện.

Làm điều này sẽ thúc đẩy sự tự tin vào khả năng đạt được mục tiêu của bản thân. Một khi đạt được một mục tiêu, bạn có thể tiếp tục thử thách bản thân với những mục tiêu lớn hơn.

Lựa chọn đồ ăn lành mạnh

Thay vì khổ sở ăn theo chế độ ăn kiêng khắt khe, bạn nên ăn uống lành mạnh với các thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt, thịt nạc... Việc ăn uống lành mạnh sẽ là điều kiện để chúng ta giữ được thói quen kiểm soát cân nặng lâu dài hơn. Bên cạnh đó, cần tuyệt đối loại bỏ các loại đồ ăn nhanh như xúc xích, mì tôm, pizza, gà rán…

Khi bạn thèm ăn, hãy tìm kiếm các công thức nấu ăn để tạo ra các phiên bản lành mạnh hơn cho các loại thực phẩm yêu thích. Bằng cách đó, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cơ thể đang hy sinh hương vị cho sức khỏe mà vẫn có thể thưởng thức các món ăn yêu thích của mình, theo một cách khác.

Tập trung vào thức ăn của bạn

Thói quen khi ăn quyết định khá nhiều trong quá trình giảm cân an toàn. Điều này bao gồm: ăn những gì, ăn bao nhiêu và ăn trong thời gian bao lâu? Một cách để tập trung vào thức ăn là điều chỉnh cuộc trò chuyện và thực sự thưởng thức bữa ăn. Dành thời gian để thưởng thức món ăn và làm cho trải nghiệm ăn uống trở nên dễ chịu hơn, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn. Khi bạn dành thời gian để nhai kỹ hơn, bạn cũng đang làm cho thức ăn của mình dễ tiêu hóa hơn, đồng thời, cảm giác no sẽ rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, một cách khác để tập trung vào thức ăn của bạn là nhận ra sự khác biệt giữa đói và thèm. Khi bạn thực sự đói, bạn tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu thực phẩm hơn là tìm kiếm một loại thực phẩm cụ thể. Khi đang thèm một món ăn, bạn có thể thuyết phục bản thân rằng bạn đang đói để thỏa mãn cơn thèm đó. Bằng cách tập trung vào thực phẩm, bạn có thể nhận ra sự khác biệt và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Tìm bài tập yêu thích và phù hợp

Bên cạnh điều chỉnh thói quen ăn uống, các bài tập thể dục cũng rất quan trọng trong quá trình giảm cân. Rất nhiều người khi lựa chọn giảm cân thường đến các phòng tập và “vật lộn” với các bài tập rất nặng nề, mệt nhọc. Tuy nhiên, điều này khiến cơ thể quá sức và nhanh chóng bỏ cuộc. Vì vậy, thay vì tập quá nặng, hãy thực hiện các bài tập đơn giản, thú vị, hiệu quả và có thể duy trì trong một thời gian dài.

Luôn cam kết

Khi đã đặt mục tiêu và tìm thấy các công thức món ăn, bài tập luyện phù hợp có thể gắn bó, bạn hãy cam kết thực hiện các việc này trong bất cứ điều kiện nào.

Có thể khó duy trì động lực, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu. Hầu hết mọi người thất bại vì họ không gắn bó với nó. Chúng ta đừng tìm lý do để lùi các kế hoạch giảm cân mà đã xây dựng. Thay vào đó cần tìm cách để kế hoạch giảm cân thành công nhất. Có thể tìm những điều thúc đẩy bạn và đừng để những suy nghĩ tiêu cực vượt qua ý chí.

Tìm sự hỗ trợ

Giảm cân là thử thách mà chúng ta không thể làm một mình. Bạn có thể nói chuyện với các thành viên gia đình hoặc bạn bè có cùng chí hướng. Hoặc tìm kiếm những người đã giảm cân thành công và học hỏi bí quyết, động lực ở họ.

Ngày nay, khi mạng xã hội phổ biến, việc tìm những người cùng mục tiêu trở nên dễ dàng hơn. Hãy tìm những hội nhóm những người giảm cân lành mạnh, trao đổi và cùng thực hiện chế độ giảm cân.

Đôi khi, quá trình giảm cân chưa đạt được kết quả tốt nhất, khi đó rất có thể bạn sẽ thấy nản lòng. Lúc này hãy chia sẻ với người mà bạn tin tưởng, hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có được những tư vấn hiệu quả nhất.

Theo dõi bản thân

Tự nhận thức là tự thúc đẩy, bằng cách theo dõi hành vi, bạn thúc đẩy bản thân thay đổi bằng cách trở nên có trách nhiệm hơn. Việc cần làm là tạo một công cụ theo dõi cân nặng nắm bắt tiến trình giảm cân và giữ cho bản thân bạn có động lực. Mặt khác, hãy viết một cuốn nhật ký thực phẩm để ghi lại những thực phẩm bạn ăn mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người giữ nhật ký thực phẩm có xu hướng giảm cân nhiều hơn và duy trì lâu hơn. Việc tự nhận thức sẽ giúp bạn ăn ít hơn và quá trình giảm cân đạt hiệu quả nhanh chóng.

Có thể nói, giảm cân là quá trình gian nan và lâu dài. Bên cạnh ý chí quyết tâm của bản thân, chế độ giảm cân khoa học sẽ là công cụ hữu ích giúp việc giảm cân không còn quá khó khăn.