7 bà cháu hôn mê do ngạt, khí thải máy phát điện nguy hại thế nào?

(Kiến Thức) - 7 bà cháu hôn mê do ngạt khí thải máy phát điện khiến không ít người xót xa. Những vụ chết người do ngạt khí xảy ra nhiều nhưng nhiều người vẫn chưa biết “sợ”, không ý thức khí thải máy phát điện nguy hại thế nào…

Có thể gây tử vong trong vòng 1 giờ

Theo các chuyên gia, việc sử dụng máy phát điện trong phòng kín, nhất là khi ngủ có thể lấy mạng con người bởi khí thải từ máy phát điện vô cùng độc hại. Máy phát điện sử dụng xăng để hoạt động, khi chạy máy phát điện có thể lấy đi oxy trong không khí, đồng thời thải ra khí CO (cacbon monoxit) độc hại.



Khí CO không màu, không mùi, nhẹ bằng không khí chính là thủ phạm gây ngạt. Khi hít phải không khí có chứa dù chỉ 0,1% cacbon monoxit, con người có thể bị giảm lượng oxy trong máu, tổn thương hệ tuần hoàn và thần kinh, nguy hiểm tính mạng, TS. Nguyễn Bá Trinh, Phòng Công nghệ chất thải Viện Hóa học, cho biết.

Các bác sĩ đang tập trung cứu chữa nạn nhân ngạt khí - Ảnh: Internet

CO không gây kích ứng nên khó cảm nhận được trong không khí. CO có tính liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 230-270 lần so với oxy. Khi vào phổi, CO sẽ gắn chặt với Hb thành HbCO. Vì vậy máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào. CO còn gây tổn thương tim do gắn kết với myoglobin của cơ tim. Dấu hiệu ngộ độc CO bao gồm nhức đầu, chóng mặt, yếu, buồn nôn, nôn mửa, đau ngực và lú lẫn.

Ngoài ra, TS. Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Trung tâm đèn tiết kiệm điện năng, cho biết ngoài CO, máy phát điện tạo ra nhiều khí độc hại với hệ hô hấp của con người như hơi xăng thừa, CO2, SO2, NO2, bụi than... Theo tiêu chuẩn thì ở nơi sinh hoạt bình thường, lượng SO2 cho phép là 0,075 mg/m3. Trong khi đó, nếu chạy máy phát điện một giờ trong phòng thì lượng khí này lên đến 9 g/m3. Nếu người sử dụng máy phát điện đóng kín cửa thì chỉ sau một giờ là bị ngạt, gây hại thần kinh, hôn mê hoặc tử vong.

Đồng quan điểm, PGS Trần Hồng Côn – Khoa Hóa học, trường Đại học Tự nhiên Hà Nội cũng cho rằng máy phát điện thải ra lượng CO2 rất lớn và việc để máy phát điện trong phòng kín là điều hết sức nguy hiểm. PGS Côn cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng hình thức đốt cháy để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas.

Lý do là vì khi đốt, oxy sẽ tiêu hao dần, trong khi khí CO độc hại hoặc khí CO2 sẽ ngày càng tăng. Đến một giai đoạn nào đó, phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu khí oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết “êm dịu”.

Những cái chết thương tâm vẫn đang lặp lại...

13h ngày 12/6, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi) trở về nhà trong hẻm đường số 43 (quận Thủ Đức, TP HCM) thì thấy cửa khóa trái. Sau khi ông nhiều lần gõ cửa, cháu trai 5 tuổi ra mở nhưng có biểu hiện bị đuối sức, nói không thành tiếng. Vào nhà, ông Hai phát hiện vợ (61 tuổi) và 5 đứa cháu khác ngủ mê man, có biểu hiện hôn mê sâu. Ông hô hoán người dân khu vực đến giúp, gọi xe đưa các người thân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái 11 tuổi đã tử vong sau đó. Vợ ông Hai cùng 5 cháu ngoại còn lại đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một bé trai còn hôn mê. Nguyên nhân vụ việc được cho là do gia đình sử dụng máy phát điện trong phòng kín gây ngạt khí.

Trước đó, báo chí đã không ít lần thông tin về những vụ việc đáng tiếc xảy ra do ngạt khí.

Đêm ngày 16/9/2016, tại xóm 3 xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, do mất điện, các công nhân làm thuê cho 1 gia đình trên địa bàn xã đã sử dụng máy phát điện đặt trong nhà và đi ngủ, dẫn đến ngạt khí. Sáng hôm sau không thấy công nhân ra cửa hàng làm việc, chủ nhà đã vào tìm và tá hỏa phát hiện 6 người bất tỉnh. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, nhưng 3 người đã tử vong.

Ngày 19/9/2017, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiếp nhận và điều trị, hồi phục sức khỏe cho 5 bệnh nhân trong một gia đình bị ngạt khí CO. Nguyên nhân do mất điện trên diện rộng sau cơn bão, gia đình nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hạnh (58 tuổi), phải mua máy phát điện để dùng và không may gặp tai nạn. Khi cả gia đình đi ngủ, máy phát điện vẫn chạy cấp điện cho ngôi nhà được đóng kín cửa. Đến sáng 19/9, 5 người trong gia đình bà Hạnh được phát hiện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nên được đưa vào viện cấp cứu.

Tối 25/4/2018, Công an tỉnh Bình Dương có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ chồng nguy kịch, vợ và con gái tử vong trong tiệm cầm đồ ở xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Các nạn nhân được phát hiện trong khi trong nhà đang sử dụng máy phát điện.

Do mất điện nên gia đình đã chạy máy phát để lấy nguồn điện sinh hoạt. Đêm 24/4 người dân phát hiện chủ nhà nguy kịch trong khi vợ và con anh tử vong trong phòng ngủ, miệng sùi bọt. Qua khám nghiệm, công an xác định các nạn nhân bị ngạt khí CO do máy phát điện thải ra .