6 xu hướng chăm sóc sức khỏe mới có thể khiến bạn rước bệnh vào thân

1. Tập luyện cường độ cao: Những người mơ ước có một thân hình hoàn hảo nghĩ rằng việc tập luyện cường độ cao chính là bí quyết giảm cân. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Rutgers (Mỹ) cho thấy những người thể dục với tốc độ nhanh sẽ dễ bị chấn thương, bị viêm đầu gối và vai. Nếu bạn là người mới bắt đầu tập gym và muốn giảm cân nhanh chóng, đây chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt cho bạn. 2. Đánh răng bằng than tre: Gần đây, dùng than tre đã trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe mới không chỉ để làm sạch dạ dày mà còn cho mục đích thẩm mỹ. Nếu bạn muốn sử dụng kem đánh răng có chứa than củi, bạn nên nhớ rằng nó là chất mài mòn. Ngoài việc làm sạch bề mặt bên ngoài của răng, đánh răng bằng than tre cũng loại bỏ một phần men răng không được phục hồi. Điều này làm cho răng của bạn nhạy cảm hơn và dễ e buốt hơn. Thêm vào đó, những mẩu than nhỏ có thể bị kẹt trong kẽ răng và vết lõm, gây kích ứng. Các nha sĩ cho rằng để có một nụ cười hoàn hảo, bạn chỉ nên đến nha sĩ khám. 3. Dùng thuốc lá điện tử: Thuốc lá điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Chúng được cho là ít gây hại hơn thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, vì thuốc lá điện tử được đun nóng tạo ra khí dung nicotine bao gồm thuốc lá và các hóa chất khác, chúng hóa ra thậm chí còn gây hại hơn cho sức khỏe của mọi người. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá điện tử có thể bị viêm, stress oxy hóa và các hậu quả xấu khác cho phổi và đường thở. Về lâu dài, nó có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư. 4. Thụt rửa cơ quan sinh dục: Phương pháp làm sạch này có thể dẫn đến những thay đổi trong hệ vi sinh vật của các cơ quan sinh dục bên trong, kích thích, ngứa và viêm âm đạo do vi khuẩn. Thông thường, thụt rửa có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung. Vì vậy, nếu nhận thấy khó chịu trong cơ quan sinh dục thì hãy đến gặp bác sĩ, thay vì tự thụt rửa ở nhà. 5. Tự bổ sung vitamin không theo đơn thuốc: Các bác sĩ thường nhắc nhở chúng ta rằng uống vitamin quá thường xuyên không theo đơn có thể có những hậu quả tiêu cực. Ví dụ, dùng quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không nhận đủ chất dinh dưỡng, hãy cân nhắc thay đổi chế độ ăn uống của bạn sang chất lượng tốt hơn hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để có một kế hoạch chọn thực phẩm tốt cho bạn. 6. Bài tập Kegel: Các bài tập Kegel được thiết kế không chỉ cho phụ nữ mà cả nam giới và nếu được thực hiện một cách chính xác, chúng có thể làm cho các cơ của sàn chậu khỏe hơn. Tuy nhiên, bài tập này có rất nhiều mâu thuẫn. Ví dụ, nếu một người bị đau ở xương chậu hoặc tiểu không tự chủ, bài tập này có thể làm tình trạng bệnh xấu đi hoặc làm tổn thương bàng quang và thận. Hơn thế nữa, nhiều người thực hiện bài tập này sai cách hoặc tập quá sức có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Nếu bạn vẫn muốn tập Kegel thì nên hỏi ý kiến bác sĩ. Ảnh: BS, Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

1. Tập luyện cường độ cao: Những người mơ ước có một thân hình hoàn hảo nghĩ rằng việc tập luyện cường độ cao chính là bí quyết giảm cân. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Rutgers (Mỹ) cho thấy những người thể dục với tốc độ nhanh sẽ dễ bị chấn thương, bị viêm đầu gối và vai. Nếu bạn là người mới bắt đầu tập gym và muốn giảm cân nhanh chóng, đây chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt cho bạn. 2. Đánh răng bằng than tre: Gần đây, dùng than tre đã trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe mới không chỉ để làm sạch dạ dày mà còn cho mục đích thẩm mỹ. Nếu bạn muốn sử dụng kem đánh răng có chứa than củi, bạn nên nhớ rằng nó là chất mài mòn. Ngoài việc làm sạch bề mặt bên ngoài của răng, đánh răng bằng than tre cũng loại bỏ một phần men răng không được phục hồi. Điều này làm cho răng của bạn nhạy cảm hơn và dễ e buốt hơn. Thêm vào đó, những mẩu than nhỏ có thể bị kẹt trong kẽ răng và vết lõm, gây kích ứng. Các nha sĩ cho rằng để có một nụ cười hoàn hảo, bạn chỉ nên đến nha sĩ khám. 3. Dùng thuốc lá điện tử: Thuốc lá điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Chúng được cho là ít gây hại hơn thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, vì thuốc lá điện tử được đun nóng tạo ra khí dung nicotine bao gồm thuốc lá và các hóa chất khác, chúng hóa ra thậm chí còn gây hại hơn cho sức khỏe của mọi người. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá điện tử có thể bị viêm, stress oxy hóa và các hậu quả xấu khác cho phổi và đường thở. Về lâu dài, nó có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư. 4. Thụt rửa cơ quan sinh dục: Phương pháp làm sạch này có thể dẫn đến những thay đổi trong hệ vi sinh vật của các cơ quan sinh dục bên trong, kích thích, ngứa và viêm âm đạo do vi khuẩn. Thông thường, thụt rửa có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung. Vì vậy, nếu nhận thấy khó chịu trong cơ quan sinh dục thì hãy đến gặp bác sĩ, thay vì tự thụt rửa ở nhà. 5. Tự bổ sung vitamin không theo đơn thuốc: Các bác sĩ thường nhắc nhở chúng ta rằng uống vitamin quá thường xuyên không theo đơn có thể có những hậu quả tiêu cực. Ví dụ, dùng quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không nhận đủ chất dinh dưỡng, hãy cân nhắc thay đổi chế độ ăn uống của bạn sang chất lượng tốt hơn hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để có một kế hoạch chọn thực phẩm tốt cho bạn. 6. Bài tập Kegel: Các bài tập Kegel được thiết kế không chỉ cho phụ nữ mà cả nam giới và nếu được thực hiện một cách chính xác, chúng có thể làm cho các cơ của sàn chậu khỏe hơn. Tuy nhiên, bài tập này có rất nhiều mâu thuẫn. Ví dụ, nếu một người bị đau ở xương chậu hoặc tiểu không tự chủ, bài tập này có thể làm tình trạng bệnh xấu đi hoặc làm tổn thương bàng quang và thận. Hơn thế nữa, nhiều người thực hiện bài tập này sai cách hoặc tập quá sức có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Nếu bạn vẫn muốn tập Kegel thì nên hỏi ý kiến bác sĩ. Ảnh: BS, Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.