6 thực phẩm ngon bổ rẻ nên tích dùng dần ngày Tết

Cải thảo. Cải thảo chứa nhiều vitamin và chất xơ, lại chế biến được nhiều món như kim chi, xào, đặc biệt là nhúng lẩu nên rất thích hợp để tích sẵn dùng dần ngày Tết. Khi chọn, chị em nên chú ý những cây có màu trắng sáng, bẹ cứng, cuộn chặt vào thân. Tránh lấy các cây bị dập hay bị thâm trên lá. Để bảo quản, cải thảo không nên rửa ngay với nước. Thay vào đó, dùng nilong bọc kín xung quanh rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Bằng cách này, cải thảo sẽ tươi ngon trong 1 tuần. Khoai tây. Khoai tây có thể dùng trong các món xào, hầm hoặc chiên. Dù làm món nào, bạn nên chọn những củ nặng tay, không sứt sẹo, dập nhũn. Để bảo quản, khoai tây chỉ cần để nơi thoáng mát. Tránh đặt khoai tây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và gần hành tây. Như vậy, khoai tây có thể giữ được 1 tháng. Cần tây. Dịp Tết, nếu làm thịt bò xào thì bạn nên tích sẵn cần tây. Chọn các cây có bẹ cuốn chặt, màu xanh nhạt, cứng cáp. Không chọn cần bị héo, lá úa vàng vì chúng đã để lâu. Tích cần tây, bạn tuyệt đối không được rửa với nước. Chỉ cần dùng giấy báo bọc hành rồi quấn một lớp nilong cho vào ngăn rau củ sẽ giữ được 1-2 tuần. Bí đỏ. Để chọn bí đỏ ngon, bạn nên lựa những quả có màu cam đậm, cứng, ít ruột, nặng tay và không có dấu hiệu dập thối. So với các loại rau khác, bảo quản bí đỏ đơn giản nhất. Bạn không cần phải cất chúng vào tủ lạnh. Chỉ cần để nơi thoáng mát, khô ráo là có thể an toàn cả tháng. Bí xanh. Bí xanh nấu được nhiều món dịp Tết vừa ngon vừa giải ngán rất tốt. Nên chọn bí non có cuống to, mập ăn có vị ngọt thanh đặc trưng. Dùng tay nhấc thử thấy nặng, chắc vỏ. Giống như bí đỏ, bí đao rất dễ bảo quản. Chỉ cần để nơi thoáng mát, khô ráo không xếp chồng lên nhau thì có thể giữ được trong nhiều tháng. Cà rốt. Nên chọn những củ có màu tươi sáng, vẫn còn cứng, vỏ mịn, có màu cam đậm, ngọn và lá xanh, không bị dập nát. Cà rốt còn ngọn sẽ giữ được nguyên hương vị và tươi lâu hơn. Cà rốt bảo quản ở nơi thông thoáng, khô ráo, có thể giữ được độ tươi lâu đến 3 tuần. Tuy nhiên không nên bảo quản cà rốt quá lâu, chỉ nên giữ từ 1 đến 2 tuần bởi lúc này chất dinh dưỡng vẫn được đảm bảo. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Hà Nội: Nhiều tiểu thương nghỉ tết sớm. Nguồn: VTV1.

