6 rối loạn não hiếm gặp cực nguy hiểm không ai hay biết

1. Hoang tưởng Capgras



Rối loạn này được đặt theo tên của Joseph Capgras - bác sĩ tâm thần người Pháp. Anh bị mê hoặc bởi ảo ảnh đôi. Trong rối loạn này, bệnh nhân tin chắc rằng người thân đã bị thay thế bởi kẻ mạo danh, người máy hoặc người ngoài hành tinh. Họ cũng nghi ngờ rằng những kẻ mạo danh này đang lên kế hoạch làm hại họ. Đây là một rối loạn tương đối hiếm. Bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng, động kinh và mất trí nhớ có thể bị rối loạn này. Trong một số ít trường hợp, chấn thương não gây tổn thương não cũng có thể gây ra hội chứng Capgras. Điều này phổ biến khi chấn thương ở phía sau của bán cầu não phải, nơi bộ nã xử lý nhận dạng khuôn mặt. Căn bệnh phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới.

Không có phương pháp điều trị cho những người bị rối loạn này. Nhưng có phương pháp có thể làm giảm các triệu chứng bệnh. Liệu pháp chống co giật (trong đó các bác sĩ truyền các cú sốc điện qua não để gây ra cơn động kinh) có thể giúp điều trị tình trạng này. Các thuốc như thuốc ức chế cholinesterase có thể hữu ích. Nếu đó là do tâm thần phân liệt, thuốc chống loạn thần và liệu pháp sẽ có tác dụng. Và nếu nguyên nhân là chấn thương, một cuộc phẫu thuật có thể được thực hiện để loại bỏ các tổn thương trong não. Nếu bạn là người chăm sóc một bệnh nhân như vậy, bạn hãy tạo ra một môi trường tích cực, chào đón để người đó cảm thấy an toàn.

2. Mất trí nhớ lặp lại

Tình trạng này tương tự như hoang tưởng Capgras. Nhưng ở đây bệnh nhân tin rằng thay vì người, địa điểm đã được nhân đôi. Họ thường bị thuyết phục rằng một địa điểm có thể tồn tại ở hai nơi cùng một lúc. Mặc dù hiếm gặp, những bệnh nhân bị khối u, mất trí nhớ, chấn thương não hoặc các rối loạn tâm thần khác thường mắc căn bệnh này.

3. Hội chứng Cotard

Hội chứng này khiến mọi người tin rằng họ đã chết. Đôi khi, họ cũng nghĩ rằng họ là bất tử. Bệnh nhân trở nên trầm cảm và không thể cảm thấy khoái cảm. Họ cũng ngủ và ăn ít hơn và có cảm giác vô dụng. Họ thường bỏ bê vệ sinh cá nhân và sức khỏe thể chất.

Những người bị rối loạn tâm thần, bệnh thần kinh, bệnh tâm thần, trầm cảm lâm sàng và khối u não có thể phát triển tình trạng này. Nó thường được liên kết với các tổn thương ở thùy đỉnh.

Cách điều trị tình trạng này có thể bao gồm thuốc chống trầm cảm, ổn định tâm trạng hoặc thuốc chống loạn thần. Liệu pháp chống co giật cũng có thể hiệu quả.

4. Hội chứng tay người ngoài hành tinh

Mắc hội chứng này, bệnh nhân tin chắc rằng bàn tay của họ không thuộc về họ. Đây là một rối loạn thần kinh hiếm gặp được đặc trưng bởi các cử động tay chân không kiểm soát được. Điều này khiến họ tin rằng chân tay không thuộc về họ. Họ cho rằng tay chân của “người ngoài hành tinh” đã cố gắng tự bóp cổ họ hoặc người khác, xé quần áo và cào cho đến khi máu chảy ra.

Đây là một rối loạn cực kỳ hiếm. Bệnh nhân Alzheimer cũng có thể phát triển tình trạng này. Ung thư, bệnh thoái hóa thần kinh, đột quỵ, chấn thương, khối u và phình động mạch não cũng có thể gây ra hội chứng này.

Không có cách chữa trị cho tình trạng này. Nhưng bạn có thể để cho chân tay người bệnh bận rộn. Các liệu pháp kiểm soát cơ bắp như độc tố botulinum (Botox) và các chất ức chế thần kinh cơ cũng có thể hữu ích.

5. Rối loạn nhận dạng phân ly

Rối loạn nhận dạng phân ly còn được gọi là rối loạn đa nhân cách. Khi mắc bệnh, một người có thể có nhiều hơn một danh tính. Họ có thể ở trong một danh tính trong nhiều giờ hoặc nhiều năm. Nhưng họ cũng có thể chuyển danh tính bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo. Họ không bao giờ thừa nhận rằng họ có vấn đề.

Đưa bệnh nhân nhập viện tâm thần là cách tốt nhất. Mặt khác, các loại thuốc được sử dụng như thuốc trị trầm cảm, lo lắng, tức giận và các vấn đề kiểm soát xung lực có thể hiệu quả. Liệu pháp chống co giật (ECT), tâm lý trị liệu và thậm chí thôi miên cũng là phương pháp không thể bỏ qua.

6. Chứng không đi đứng được

Mắc rối loạn này bệnh nhân luôn trên bờ vực. Đây còn được gọi là bệnh Blocq. Bệnh nhân không thể đi lại đúng cách và có thể say rượu. Nhưng, họ luôn “bắt” mình vào giây phút cuối cùng trước khi ngã. Ngoài ra, họ chỉ ngã khi không có nguy cơ chấn thương. Tình trạng này thường là một phản ứng với căng thẳng. Nó cũng có thể song song với rối loạn chức năng hạch nền và thiếu hụt dopamine.

Phương pháp điều trị có thể bao gồm liệu pháp tâm lý và liệu pháp hành vi nhận thức. Nẹp chân và nẹp trong giày có thể giúp duy trì sự liên kết chân giúp người bệnh đi đứng dễ hơn. Nếu bạn chăm sóc người mắc bệnh này, bạn hãy cố gắng tạo ra một môi trường bình tĩnh và thuận lợi cho bệnh nhân.