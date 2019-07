6 phương pháp đơn giản giảm đau nhức sau khi tập luyện

Hãy thử một số bài tập nhẹ

Các bài tập nhẹ sẽ làm tăng lưu lượng máu đến khắp cơ thể. Tăng lưu lượng máu và chất dinh dưỡng đến cơ bắp sẽ giúp giảm đau nhức. Uống nhiều nước

Vận động nặng và quá nhiều có thể dẫn đến đứt và rách các sợi cơ. Muốn hồi phục rách cơ, bạn hãy uống từ 2–3 lít nước lọc mỗi ngày để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Bổ sung protein vào chế độ ăn uống

Protein là một chất dinh dưỡng rất quan trọng giúp xây dựng hoặc duy trì cơ bắp. Protein giúp bạn phục hồi nhanh chóng. Do đó bạn nên bổ sung protein vào chế độ ăn uống hàng ngày. Duỗi người để thư giãn cơ bắp

Duỗi người là cách tuyệt vời để không bị căng cứng cơ bắp nữa. Cách này không chỉ giúp bạn cảm thấy tốt hơn mà còn giúp bạn di chuyển tự do hơn. Thử liệu pháp nhiệt

Liệu pháp nhiệt có thể làm giảm căng thẳng và đau cơ bắp. Nó cũng sẽ cải thiện lưu thông máu và chữa bệnh nhanh khỏi. Đừng nói không với liệu pháp lạnh

Liệu pháp lạnh có thể làm giảm sưng và giảm viêm. Do đó nếu muốn giảm đau nhức sau khi tập luyện bạn hãy thử liệu pháp lạnh.

