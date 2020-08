6 món ăn mùi thối kinh khủng được ưa chuộng ở Trung Quốc

Lẩu phân bò non: Món ăn mùi thối kinh khủng này khiến không ít người giật mình kinh hãi nhưng lại là đặc sản thượng hạng đối với người dân Quý Châu và thường chỉ được ăn vào dịp Tết. Được đặt cho cái tên "lẩu phân bò" bởi màu sắc và hương vị "nặng mùi" giống như chất thải gia súc nhưng thực chất nguyên liệu để làm nên món lẩu này lại là dịch dạ dày bò thấm cùng các loại thuốc bắc và hương liệu, tạo nên hương vị độc đáo đặc trưng. Thực tế, thứ nguyên liệu trông giống phân bò này được gọi là bách thảo thang – dịch tiết ra từ thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày và ruột non của con bò. Một nồi lẩu phân bò chỉ ngon khi nước dùng màu xanh ngả vàng, vị hơi đắng và mùi hương nồng đậm đặc trưng.Bí đao thối: Đây là món ăn truyền thống nhưng có mùi khó ngửi của Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bí đao thường có vị nhạt và không có mùi hương, trải qua quá trình ủ và lên men nó có mùi khá khó nuốt. Cách làm món bí đao thối rất đơn giản: Cần chọn loại bí già gọt bỏ phần vỏ cứng bên ngoài, rửa sạch, cắt khúc 10cm, đem trần nước sôi và để ráo nước. Sau đó cho chúng vào hũ rồi rắc muối kèm theo men thối (là loại men dùng cho món đậu phụ thối), chỉ cần để ngoài nắng nửa tháng đến 20 ngày là có thể dùng được. Món này được cho là món thanh nhiệt và phù hợp với mọi lứa tuổi. Pancake cá muối (Bánh cá muối): Món ăn này là đặc sản truyền thống nổi tiếng ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và một số vùng duyên hải phía Bắc Trung Quốc. Cá biển tươi được ướp muối đem phơi nắng rồi đem rán trên chiếc chảo to, lửa nhỏ đến khi vàng giòn thì cho ra đĩa. Khi ăn thường kèm với bánh bột ngô trộn hành và gia vị ăn rất thơm ngon và tiết kiệm. Trứng luộc nước tiểu: Món trứng luộc nước tiểu có nguồn gốc từ Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây được đánh giá là món ăn kinh dị nhưng vô cùng bổ dưỡng. Trứng được luộc cùng nước tiểu của bé trai dưới 10 tuổi trong 2 ngày 1 đêm, với yêu cầu là trứng không bị vỡ. Trứng vẫn đảm bảo dinh dưỡng lại còn có tác dụng chữa một số bệnh lý như điều hòa cơ thể, lưu thông máu, tăng khả năng tập trung, giảm đau chân và khớp xương. Tuy nhiên, cho đến nay món ăn này vẫn gây nhiều tranh cãi với giới chuyên gia. Món đậu phụ thối có mùi thối là do đậu phụ đã trải qua quá trình lên men. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng cho thấy đậu phụ thối hoàn toàn không có độc mà ngược lại nó còn có giá trị dinh dưỡng. Điểm đặc biệt của công thức chế biến món đậu phụ thối đó chính là ủ lên men cho đến khi đậu hủ đen kịt và mùi thối nồng nặc xông ngay vào mũi. Đây chính là món ăn thách thức những du khách nước ngoài nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều du khách chia sẻ rằng món này rất ngon và có cách chế biến độc lạ. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

