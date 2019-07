6 lý do bạn nên ăn khoai lang hàng ngày

Ăn khoai lang giúp cải thiện bệnh tiểu đường



Tác dụng đầu tiên phải kể đến của khoai lang là cải thiện bệnh tiểu đường. Khoai lang có chỉ số glycemic thấp hơn so với khoai tây. Nó còn chứa nhiều chất xơ giúp cơ thể tiêu hóa chậm và đem lại cảm giác no lâu hơn. Do đó bạn có thể kết hợp khoai lang vào chế độ ăn uống hàng ngày để điều trị bệnh tiểu đường và giảm cân hiệu quả.

Chống ung thư hiệu quả với khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu protein. Protein trong khoai lang rất đặc biệt có khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng ở người. Hàm lượng protein trong khoai lang càng cao thì khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư càng lớn.

Ngoài ra, các hoạt tính sinh học anthocyanin và axit phenolic cũng như các vi chất dinh dưỡng bao gồm vitamin, carotenoid và flavonoid có trong khoai lang cũng giúp phá hủy các tế bào gốc ung thư.

Khoai lang tốt cho hệ tiêu hóa

Một trong những công dụng của khoai lang đối với sức khỏe là cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt. Hàm lượng chất xơ lớn có trong loại củ này có tác dụng ngăn ngừa chứng táo bón, đồng thời thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Khoai lang giúp ngừa tình trạng táo bón hiệu quả (Ảnh minh họa) Không những vậy, vitamin C và các axit amin có trong khoai lang là thành phần giúp kích thích nhu động ruột, làm quá trình tiêu hóa thức ăn trở nên nhanh hơn, chống tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Do đó tình trạng táo bón cũng được đẩy lùi.



Giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh

Vi chất sắt trong khoai lang cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm stress hiệu quả, thúc đẩy sản xuất hồng cầu, bạch cầu, tăng cường miễn dịch và chuyển hoá protein. Ăn khoai lang hàng ngày sẽ khiến cho hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, giúp phòng chống lại các bệnh thường ngày như: cảm cúm, sốt, cảm lạnh,…

Khoai lang giàu chất chống oxy hóa

Khoai lang là thực phẩm chống viêm nhiễm có tác dụng phòng và chữa trị bệnh với lượng đáng kể vitamin A (dưới dạng beta-caroten) và vitamin C, khiến Cả hai dạng beta-caroten và vitamin C có tiềm năng chống oxy hóa lớn giúp hiệu quả cho cơ thể loại bỏ các gốc tự do.

Khoai lang là một thực phẩm vàng giúp giảm cân

Khoai lang là một thực phẩm vàng giúp giảm cân, lấy lại vóc dáng hiệu quả. Trong loại củ này chứa rất ít calo, chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và nước,… rất tốt trong việc đốt cháy và diệt gọn mỡ thừa. Do vậy mà việc giảm cân an toàn luôn cần đến loại củ này, ăn khoai lang hàng ngày sẽ giúp cho cơ thể thon gọn, săn chắc, khỏe mạnh hơn.

