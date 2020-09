6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc đi chân trần thường xuyên

Nghiên cứu đã chứng minh rằng đi chân trần thường xuyên có thể làm giảm căng thẳng, ổn định tâm trạng. Nếu tâm trí của bạn đang rối loạn, bạn hãy thử đi chân đất. Khi đi chân đất, cơ thể bạn hấp thụ các điện tử âm của trái đất, giúp cân bằng môi trường điện sinh học, cải thiện giấc ngủ cho những người khó ngủ.

Giảm đau và viêm Viêm là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh như ung thư, lão hóa, các vấn đề về tim mạch... Đi chân đất giúp các electron trong lòng đất hoạt động như chất chống oxy hóa và giảm viêm trong cơ thể bạn. Việc đi chân đất đồng thời còn giúp tăng cường lưu thông máu qua đó giảm đau và giảm viêm ở các vết thương.

Tăng cường năng lượng Một trong những lợi ích của việc đi chân đất là tăng sức đề kháng và kích thích các điểm áp lực trên đôi chân. Bạn có thể cảm thấy đau chân trong vài ngày, nhưng khi đôi chân của bạn đã quen, sức mạnh ở chân và toàn bộ cơ thể sẽ được tăng cường. Mức năng lượng tăng cao sẽ giúp bạn không mỏi mệt khi phải vận động suốt cả ngày. Đi chân trần trên đá hay đá cuội cũng có lợi ích tương tự.



Tốt cho xương khớp Đầu gối, hông sẽ được điều chỉnh tốt hơn khi bạn không đi giày dép vì xương sẽ không bị đẩy lệch so với bình thường. Phần đệm của giầy có thể ngăn bạn sử dụng một số nhóm cơ, do đó, khi bạn đi chân đất nhiều sẽ giúp ổn định và tăng cường cơ bắp hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch Việc đi chân đất tác động lớn đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người đi chân đất khi tập thể dục chịu ít đau đớn hơn và thời gian phục hồi ngắn hơn so với những người tập thể dục mà đi giày dép.

Cải thiện lưu thông máu Đi chân đất có thể kích thích các huyệt đạo ở bàn chân, từ đó lần lượt kích thích các dây thần kinh và tĩnh mạch, tăng cường lưu thông máu, cải thiện hệ thống thần kinh. Những người mắc bệnh đái tháo đường bị đau do giãn tĩnh mạch nếu đi chân đất thường xuyên để giảm bớt đau đớn.

Tăng cường năng lượng Một trong những lợi ích của việc đi chân đất là tăng sức đề kháng và kích thích các điểm áp lực trên đôi chân. Bạn có thể cảm thấy đau chân trong vài ngày, nhưng khi đôi chân của bạn đã quen, sức mạnh ở chân và toàn bộ cơ thể sẽ được tăng cường. Mức năng lượng tăng cao sẽ giúp bạn không mỏi mệt khi phải vận động suốt cả ngày. Đi chân trần trên đá hay đá cuội cũng có lợi ích tương tự.



Tốt cho xương khớp Đầu gối, hông sẽ được điều chỉnh tốt hơn khi bạn không đi giày dép vì xương sẽ không bị đẩy lệch so với bình thường. Phần đệm của giầy có thể ngăn bạn sử dụng một số nhóm cơ, do đó, khi bạn đi chân đất nhiều sẽ giúp ổn định và tăng cường cơ bắp hiệu quả.

