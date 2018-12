6 dấu hiệu rõ rệt nhất để phát hiện trẻ bị viêm phổi

Theo các bác sĩ, trẻ bị viêm phổi thường có một số biểu hiện nhận biết sau.

triệu chứng điển hình của viêm phổi

Triệu chứng thường gặp của viêm phổi là sốt cao, đồng thời có hiện tượng đau ngực không chỉ trong lúc ho, mà cả giữa các cơn ho và sắc tím tái quanh môi, ở mặt (do thiếu ôxy).Mộtlà ho. Bé có thể bị ho khan hoặc ho kéo dài có đờm...Thở nhanh là dấu hiệu thường gặp và sớm để chẩn đoán viêm phổi ở trẻ em vì có độ nhạy và độ đặc hiệu cao... Đối với trẻ 2 - 12 tháng tuổi: ≥ 50 lần/phút là thở nhanh. Trẻ từ 1 - 5 tuổi: ≥ 40 lần/phút là thở nhanh.Thở gắng sức là cánh mũi phập phồng, thở rên, co kéo cơ liên sườn (phần mềm giữa các xương sườn lõm vào khi trẻ hít vào).Dấu hiệu rút lõm lồng ngực là khi bé hít vào, phần dưới lồng ngực không phình ra như thường lệ mà lõm vào; nguyên nhân do cơ hoành phân cách ổ bụng và lồng ngực cũng tham gia vào quá trình thở.Mặc dù thở rít thường là biểu hiện của nhiễm virus nhiều hơn, nhưng đôi khi cũng xuất hiện trong viêm phổi.