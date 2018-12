6 căn bệnh tiềm ẩn khi “tiêu thụ” quá nhiều vitamin C

Mỗi ngày, cơ thể chỉ nên hấp thu tối đa lượng vitamin C từ 60 - 90mg/người lớn, 40mg/trẻ em… Dưới đây là một số bệnh tiềm ẩn dễ xảy ra khi “tiêu thụ” quá nhiều vitamin C.

bổ sung vitamin C liều cao

1. Các vấn đề về đường tiêu hóa. Đây là phản ứng phổ biến nhất của việc bổ sung quá nhiều, đặc biệt là khi uống vitamin C vào lúc dạ dày trống rỗng, do quá trình thẩm thấu của vitamin trong đường tiêu hóa. Đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy rất dễ xảy ra khi vitamin C không được hấp thụ đúng cách.2. Nguy cơ sỏi thận. Các hợp chất của sỏi thận gọi là oxalate, được tạo ra khi vitamin C chuyển hóa. Những người có tiền sử về thận nên tránh xa việc bổ sung vitamin C liều cao... Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, những người uống khoảng 1.000mg vitamin C có nguy cơ mắc sỏi thận cao hơn so với những người chỉ uống 100mg mỗi ngày.3. Thừa chất sắt. Một trong những đặc tính tuyệt vời của vitamin C là có thể làm tăng khả năng hấp thu chất sắt trong cơ thể. Tuy nhiên, nó trở thành vấn đề đối với những bệnh nhân bị bệnh hemochromat (thừa sắt) di truyền. Những người này có thể bị nhiễm độc sắt, tổn thương mô khi dùng vitamin C với liều lượng lớn kéo dài.4. Phát ban da. Một trong những phản ứng có hại do sự dư thừa của vitamin C là phát ban da. Điều này xuất hiện chủ yếu ở trẻ nhỏ; nó thể hiện ra bên ngoài giống như một phản ứng dị ứng.5. Bệnh tim mạch. Vitamin C có các đặc tính chống oxy hóa - đây là yếu tố giúp ngăn ngừa và bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh tật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng,có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch, đặc biệt với những người đã có nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn.