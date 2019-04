6 cách độc đáo đốt cháy calo giúp giảm cân cực hiệu quả

Một trong những cách độc lạ để đốt cháy calo giúp giảm cân hiệu quả đó chính là tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Ảnh: baogiaothong. Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh có thể giúp làm tăng tốc độ quá trình trao đổi chất thông qua việc kích thích hoạt động của mỡ nâu trong cơ thể. Ảnh: thethaohcm. Uống nước lạnh cũng đã được chứng minh là có thể giúp tăng cường đốt cháy calo một cách tạm thời. Ảnh: khoevadep. Bên cạnh đó, nhai kẹo cao su là một cách đốt cháy calo hiệu quả khác. Nó đã được chứng minh là có thể giúp thúc đẩy cảm giác no, giảm lượng calo trong khi ăn vặt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể bạn, từ đó giúp bạn giảm cân. Ảnh: anninhthudo. Nếu bạn muốn thử phương pháp này, hãy đảm bảo chọn kẹo cao su không đường để bảo vệ sức khỏe của răng. Ảnh: tgdd. Ngoài việc cứu sống những người khác, việc hiến máu còn có thể giúp tăng số lượng calo bạn đốt cháy một cách tạm thời. Ảnh: cloudfront. Lý do là vì khi bạn hiến máu, cơ thể bạn sử dụng năng lượng để tổng hợp protein mới, tế bào hồng cầu và các thành phần máu khác để thay thế những gì đã mất. Ảnh: hellobacsi. Ngoài ra việc luôn cựa quậy, nhúc nhích thay vì giữ cơ thể không ở trạng thái tĩnh trong khi ngồi và đứng cũng đã được chứng minh là có thể làm tăng số lượng calo được đốt cháy, đặc biệt là ở những người thừa cân. Ảnh: baodansinh. Một nghiên cứu được tiến hành trên 45 cặp vợ chồng cho thấy, khi họ được cho xem phim hài hước thì tỷ lệ trao đổi chất của họ đã tăng lên 10-20%. Ảnh: bisa. Do đó, thường xuyên cười là một cách hiệu quả và đơn giản giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Ảnh: blogspot. Mô tả video: Mẹo hay giảm cân thần tốc

Một trong những cách độc lạ để đốt cháy calo giúp giảm cân hiệu quả đó chính là tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Ảnh: baogiaothong. Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh có thể giúp làm tăng tốc độ quá trình trao đổi chất thông qua việc kích thích hoạt động của mỡ nâu trong cơ thể. Ảnh: thethaohcm. Uống nước lạnh cũng đã được chứng minh là có thể giúp tăng cường đốt cháy calo một cách tạm thời. Ảnh: khoevadep. Bên cạnh đó, nhai kẹo cao su là một cách đốt cháy calo hiệu quả khác. Nó đã được chứng minh là có thể giúp thúc đẩy cảm giác no, giảm lượng calo trong khi ăn vặt và tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể bạn, từ đó giúp bạn giảm cân . Ảnh: anninhthudo. Nếu bạn muốn thử phương pháp này, hãy đảm bảo chọn kẹo cao su không đường để bảo vệ sức khỏe của răng. Ảnh: tgdd. Ngoài việc cứu sống những người khác, việc hiến máu còn có thể giúp tăng số lượng calo bạn đốt cháy một cách tạm thời. Ảnh: cloudfront. Lý do là vì khi bạn hiến máu, cơ thể bạn sử dụng năng lượng để tổng hợp protein mới, tế bào hồng cầu và các thành phần máu khác để thay thế những gì đã mất. Ảnh: hellobacsi. Ngoài ra việc luôn cựa quậy, nhúc nhích thay vì giữ cơ thể không ở trạng thái tĩnh trong khi ngồi và đứng cũng đã được chứng minh là có thể làm tăng số lượng calo được đốt cháy, đặc biệt là ở những người thừa cân. Ảnh: baodansinh. Một nghiên cứu được tiến hành trên 45 cặp vợ chồng cho thấy, khi họ được cho xem phim hài hước thì tỷ lệ trao đổi chất của họ đã tăng lên 10-20%. Ảnh: bisa. Do đó, thường xuyên cười là một cách hiệu quả và đơn giản giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Ảnh: blogspot. Mô tả video: Mẹo hay giảm cân thần tốc