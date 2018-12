5 thực phẩm khiến tóc nhờn và 3 thực phẩm ngăn ngừa

Đường: Ăn nhiều thực phẩm chứa đường có thể tạo ra sự mất cân bằng hormone. Điều này ảnh hưởng đến các quá trình viêm trong cơ thể và làm tăng lượng đường trong máu, khuyến khích các tuyến sản xuất nhiều dầu hơn. Đường chính là thực phẩm khiến tóc nhờn mà bạn nên hạn chế. Carbs tinh chế: Có carbs tốt (carbs phức tạp) và carbs xấu (carbs đơn giản). Carbs tinh chế có liên quan đến nhóm carbs xấu. Một ví dụ điển hình của thực phẩm carbohydrate tinh chế là bánh mì trắng, ngũ cốc tinh chế. Bánh mì trắng làm từ ngũ cốc tinh chế mềm hơn và mịn hơn so với bánh mì ngũ cốc nguyên hạt. Carbs tinh chế khiến cơ thể quá tải để xử lý, khiến các tuyến dầu sản xuất nhiều dầu hơn. Thực phẩm chiên hay thức ăn nhanh, làm quá tải lượng dầu của cơ thể chúng ta do sự kích thích quá mức các tuyến dầu. Sản phẩm sữa: Nghe có vẻ lạ nhưng các sản phẩm sữa cũng có thể kích thích việc sản xuất thêm bã nhờn. Các sản phẩm từ sữa được cơ thể chúng ta tiêu hóa dưới dạng dầu và mỡ, do đó, khiến chúng ta có mái tóc dính và mặt nổi mụn. Muối: Tiêu thụ quá nhiều muối dẫn đến mặt phù nề, bọng mắt, gàu và mất nước toàn thân. Tình trạng này khiến cơ thể sản xuất nhiều dầu hơn để chống lại tình trạng thiếu nước. Từ đó, tóc bạn dễ bết và nhờn dính hơn. Do vậy, chúng ta nên hạn chế ăn bánh quy giòn, khoai tây chiên và các thực phẩm nhiều muối khác. Bên cạnh những thực phẩm khiến tóc bết nhờn, cũng có thực phẩm làm giảm lượng dầu do da đầu sản sinh. Thực phẩm giàu vitamin B và E: Vitamin B và E là một trong những vitamin cần thiết nhất cho cơ thể và tóc. Chúng không chỉ giúp tóc mọc khỏe và đẹp mà còn điều tiết việc sản xuất thêm dầu, do đó, giúp tóc bạn đẹp hơn. Các loại thực phẩm như đậu, rau, và trái cây rất giàu vitamin B. Vitamin E có thể được tìm thấy trong các loại rau lá xanh, hạt hướng dương và các loại hạt.Thực phẩm giàu kẽm: Ăn các sản phẩm giàu kẽm có thể giúp chống lại việc sản xuất dầu của cơ thể bạn. Kẽm có sẵn trong thực phẩm tự nhiên như yến mạch, sinh vật có vỏ và trứng. Chất béo tốt: Chất béo là một thành phần quan trọng trong hoạt động thường ngày của cơ thể chúng ta. Chỉ cần điều chỉnh việc tiêu thụ chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Các chất béo tốt có trong các loại hạt, dầu thực vật và một số loại cá. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

