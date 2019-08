5 thay đổi kì lạ của cơ thể sau khi làm “chuyện ấy”

Ngực

Bạn có thể nghĩ cứ ngực to thì chuyện ấy sẽ tốt hơn nhưng hãy nhớ rằng tạo hóa đã cho bạn “đồ dùng” cần thiết. Theo nghiên cứu của các chuyên gia tình dục Masters và Johnson, kích thước vòng một của phụ nữ có thể to ra tới 25% trong thời gian bị kích thích do các mạch máu trong các mô ngực giãn ra, khiến chúng trở nên săn chắc và to hơn. Cũng trong thời gian đó, máu sẽ chảy về vùng xung quanh núm ngực khiến chúng trở nên cứng và sạm màu hơn.

Núm ngực của phụ nữ nhạy cảm hơn so với đàn ông. Một nghiên cứu của Tạp chí Y khoa chỉ ra rằng, 81% phụ nữ cảm thấy nhạy cảm hơn ở phần ngực so với 52% đàn ông.

Ngón chân cong lại

Đôi khi, những tiếng khóc trong khi làm “chuyện ấy” không phải lúc nào cũng ngây ngất. Trong quá trình giao hợp, hai người sẽ ngày càng căng thẳng khi tiến gần đến cao trào.

Đặc biệt, phụ nữ thường biểu hiện rõ rệt hơn như ngón chân cong lại, trong khi đàn ông thường căng cơ mông và xương chậu, thường dẫn đến chuột rút đột ngột.

Đàn ông cũng có thể bị chuột rút ở chân vì phải duy trì những tư thế khó trong thời gian dài, gây mỏi cơ và mất nước do đổ mồ hôi. Và giải pháp tốt nhất chính là đạt cực khoái.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Liên bang Brazil tin rằng quá trình tạo ra chất dopamine có thể giúp giảm chứng chuột rút và run chân.

“Cậu bé”

Một nghiên cứu của Tạp chí Y học tình dục khảo sát 1661 người đàn ông và đưa ra kết luận, dương vật trung bình có kích thước khoảng 6 inch (15cm) khi cương cứng. Không chỉ “cậu bé” to hơn mà tinh hoàn cũng to cứng hơn do lưu lượng máu tăng cao trong khu vực đó.

Da dẻ sáng mịn hơn?

Nhiều nghiên cứu cho thấy "yêu" đều đặn có thể giúp phái đẹp trẻ lâu, da dẻ sáng mịn. Đó là nhờ khi “yêu”, lượng hormone estrogen tiết ra nhiều hơn, giúp ích cho vóc dáng, làn da, mái tóc của các nàng. Đồng thời, “yêu” cũng là một cách vận động bởi lúc này các cơ sẽ được kéo căng, tim đập nhanh hơn, tăng sự trao đổi chất.

Nhưng nói vậy không có nghĩa chỉ cần “yêu” lần đầu thì phái đẹp sẽ trở nên rạng ngời, trẻ trung hơn. Yêu, thỏa mãn và hạnh phúc là cả một quá trình dài.

"Vùng tam giác" sậm màu hơn?

Đúng là khi “yêu” nhiều, màu sắc “cô bé” có thể sẽ sậm hơn do quá trình ma sát làm tăng lượng tế bào chết tích tụ. Tuy nhiên, nếu mới chỉ “yêu” lần đầu thì không thể khiến “cô bé” sậm màu hơn được. Chưa kể, rất nhiều người bẩm sinh đã có “cô bé” sậm màu. Chẳng hạn, những nàng có làn da ngăm đen thì khó có vùng kín hồng hào.