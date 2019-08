5 sản phẩm nào của Thảo dược Á Châu bị cảnh báo kém chất lượng?

(Kiến Thức) - Cục ATTP vừa ra thông báo về việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm an toàn thực phẩm do Công ty cổ phần Thảo dược Á Châu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng.

Thông báo này của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, căn cứ trên kết quả kiểm nghiệm 05 lô sản phẩm do Công ty cổ phần Thảo dược Á Châu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng. , gồm:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giải Rượu SVG (Số lô: D912, NSX: 200817, HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất);

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SVR SOXUHU (Số lô: D1106, NSX: 201017, HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất);

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SVR An thần ngủ ngon (Số lô: D611, NSX: 180518, HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất);

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SVR DOTRI (Số lô: D606, NSX: 160718, HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất);

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SVR Gan (Số lô: D424, NSX: 180418, HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất).

Một trong 05 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần thảo dược Á Châu không đảm bảo an toàn, bị thu hồi

Qua kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm 05 lô sản phẩm thực phẩm nói trên. Tất cả các lô sản phẩm thực phẩm được lấy mẫu kiểm tra đều cho kết quả chất lượng không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các lô sản phẩm nêu trên do Công ty cổ phần Thảo dược Á Châu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Được biết Công ty cổ phần Thảo dược Á Châu có địa chỉ tại: số 269 tổ 9 khu dãn dân (Nay là nhà số 15 ngõ 259 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).

Các sản phẩm này được sản xuất tại Trung tâm dược liệu Hà Nội – Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển năng lượng Việt Nam.

Để xem xét xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đã mời 02 Công ty nêu trên đến làm việc tuy nhiên 02 Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nêu trên. Cục An toàn thực phẩm đã xác minh tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ sở đã tự ngừng hoạt động nhưng chưa đăng ký thực hiện giải thể hay sáp nhập.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 2353/ATTP-NĐTT đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện các lô sản phẩm vi phạm nói trên đang lưu hành trên thị trường tiến hành thu hồi theo quy định và báo cáo kết quả về Cục an toàn thực phẩm.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm nêu trên.